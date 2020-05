Gulyás Gergely csütörtöki bejelentése után elindult a láncreakció a hazai rendezvénypiacon, a fesztiválok sorra mondták le az idei eseményeiket, vagy valamilyen alternatív megoldást jelentettek be. A kormány augusztus 15-ig nem engedélyezi sem 500 fő felett, sem 500 fő alatt a tömegrendezvényeket, ezért az augusztus végi dátumokon akár még az is elképzelhető, hogy fesztiválokat tartanak. Az EFOTT az eredetileg tervezett időpontban biztosan nem tud elindulni, az egyetemi fesztivál szervező azonban némileg szokatlan megoldást választottak:

egy kérdőívben mérik fel a közönségük alapján, hogy van-e igény a fesztiválra augusztus 26. és 30. között.

Ugyan a posztban kicsit ködösen fogalmaznak, de a lényeg, hogy az eredeti időpont helyett augusztus 26. és 30. között tartanák meg az EFOTT-ot, méghozzá az elmúlt évekkel ellentétben nem Velencén, hanem Sukorón. Azt nem írják egyértelműen, de a kérdőív kérdései alapján valószínűsíthető, hogy a beérkező válaszok alapján döntik majd el a szervezők, hogy mi legyen idén az EFOTT-tal.

Valószínűleg azért is döntöttek így, mert az említett dátum már most tele van. Ezen a hétvégén tartják ugyanis a Szegedi Ifjúsági Napokat, és erre a dátumra tolták a Fishing on Orfűt is, vagyis az EFOTT olyan fesztiválokkal konkurálna, ahol nagy lehet az átfedés a közönség között. Arról nem is beszélve, hogy egy héttel előtte lesz Zamárdiban a Strand és B. My Lake fesztivál, illetve a Kolorádóról sem tudni, hogy azok után, hogy a második dátumukat is bukták, lefújják-e az idei bulit, vagy ismét új dátumban gondolkodnak.

Az EFOTT-nak minden évben valamelyik magyar felsőoktatási intézmény a házigazdája, idén a kormányközeli Nemzeti Közszolgálati Egyetem látta volna el ezt a feladatot.