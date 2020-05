Meghalt Tony Allen, az afrobeat egyik atyja

79 éves korában elhunyt Tony Allen dobos, írja a Guardian. A nigériai Allent leginkább Fela Kuti dobosaként lehetett ismerni, akivel létrehozták annak idején a nyugat-afrikai zenét amerikai funkkal és jazzel vegyítő afrobeat műfajt.

Allen és Kuti körülbelül 40 lemezt vettek fel együtt, végül 26 év közös zenélés után váltak el az útjaik, mert a dobos szerint Kuti túl szétesett volt, és tartozott is neki. Allent a zenész szakma kifejezetten eredeti, sajátos dobtechnikája miatt tartotta sokra, amelyről ő maga azt mondta, hogy ő énekelni tanítja a dobjait, és erős ütések helyett kényezteti a hangszereit.

A dobos haláláról több ismert zenész is megemlékezett. A Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa, Flea a bolygó legjobb dobosaként hivatkozik rá Twitteren, a Major Lazer produkció mögött álló Diplo pedig a ritmus feltalálójaként hivatkozik a férfira. De korábban Brian Eno is úgy hivatkozott rá, mint valószínűleg a legjobb dobos, aki valaha élt.

Allen a '80-as évek óta Párizsban élt, az afrobeat mellett elektronikával és dubbal is próbálkozott, és olyanokkal dolgozott később együtt, mint Jarvis Cocker, Charlotte Gainsbourg és Sébastien Tellier, de több szupergruppba is meghívták, ahol Flea mellett együtt zenélt Damon Albarnnal (Gorillaz, Blur) és Paul Simononnal is (The Clash).