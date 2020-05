Meghalt Florian Schneider a Kraftwerk alapítója. A hírt egyik zenésztársa erősítette meg a Guardiannek. A 73 éves koráig élő zenész hosszas betegség után, egy héttel ezelőtt halt meg, azonban a hírt eddig nem hozták nyilvánosságra.

A zenetörténetet megcsavaró Kraftwerket Florian Schneider-Esleben és Ralf Mütter 1970-ben alapította, akivel korábban az Organisation tagjai is voltak. A részben improvizatív, de mégis kötött tempóban lüktető zenekar után egy logikus továbblépés volt a Kraftwerk, amire az Organisation lecsupaszított örököseként is lehet tekintetni.

Schneider párhuzamosan játszott strukturált és improvizatív zenét a hatvanas évek végén. Tagja volt többek között a Pissoff formációnak is, ami a Joseph Beuys tanítványának, Eberhard Kranemannak és baráti társaságának volt folyamatosan változó felállású, nem hagyományos zenekara, amiben 1967-től egy évig az akkor fuvolán játszó zenész is tagja volt.

A korai kísérletei az elektronikával az eredeti hangszerével folytak, így az első szintetizátorait és effektjeit még elektroakusztikus kísérletekre használta. A fuvola mellett hegedűn és gitáron is játszott, azonban az 1974-es Autobahn megjelenésére fokozatosan kikoptak az akusztikus hangok a kelléktárából, és a szintetizátor lett a fő hangszere.

A zenész 2009-es kiválásáig volt a Kraftwerk aktív éveiben a zenekar tagja, bár utolsó 2008-as turnéjukra már nem ment el velük. A zene mellett érdekelték társadalmi problémák is, 2015-ben a belga Dan Lachsmannal és az Atom*, illetve Señor Coconutként is ismert Uwe Schmidttel készített Stop Plastic Pollution címmel zenét, az óceánok tisztaságáért kampányoló Parley for the Oceans szervezetnek készítettek.