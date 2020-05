Mostanában igyekszem magamba fojtani közéleti jellegű hozzászólási szándékaimat, mert egy ilyen végletesen megosztott országban akinek nem perverziója, nem szeret szarviharban állni, de most Majkának, az Artisjus/EJI-pályázat támogatottjait bíráló megnyilatkozása mellett nem mehetek el szó nélkül.

- kezdi Majkának szánt válaszát Lovasi András Facebook-oldalán. A poszt apropója, hogy ahogy azt tegnap mi is megírtuk, Majka kiakadt az EJI- (Előadóművészi Jogvédő Iroda) és az Artisjus szociális támogatásáért jelentkező zenészek névsorán. Ezen a listán számos ismert és elismert zenész is szerepelt, de találtunk olyan érdekesebb neveket is, mint például MC Hawer, Győzike, LL Junior, Ihos József vagy Czutor Zoltán, aki egyben az Artisjus vezetőségi tagja is (de tudomásunk szerint a pénzek odaítéléséhez nem volt köze).

A nyilvános lista nagy port kavart, Majka például privát Facebook-oldalán akadt ki, telefonos megkeresésünkre pedig azt mondta,

Gusztustalannak és szánalmasnak tartom ezt az egészet!

Lovasi Majka kiakadására reagált, ő azt írta,

Ez a "nehogy már XY-nak ne legyen egy csomó lóvéja" egy kocsmában simán elmegy, de nyilvános térben ezt belengetni baromi képmutató

Lovasi hozzátette, szerinte "nem túl elegáns, ha az ország egyik legmenőbb, legjobban fizetett celebje mások pénztárcájában kutakodik", illetve ilyen helyzetben "nem illik" a megélhetésüket féltő zenészeket magyarázkodásra kényszeríteni. Kiemelte azt is, hogy ezek a támogatások nem adópénzekből vannak, valamint hogy

Biztosan vannak olyanok is, akiknek nem kenyérre kellett ez a támogatás, csak lehajoltak az apróért, de talán ebben az országban nem annyira meglepő, hogy a pályázati pénzek nem a leghatékonyabban hasznosulnak - bár az Artisjus és az EJI gyakorlata még mindig demokratikusabb és átláthatóbb, mint a kormányzaté

Lovasi posztja végén hozzátette: nem kellene "ezeken a morzsákon is dilemmázni", ha