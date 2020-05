Brian May, a Queen gitárosa a kórházból, szájmaszkkal posztolt az Instagramra, de gyorsan tisztázta: bár hatalmas fájdalmai vannak, se állni, se aludni nem tud, de nem a koronavírust kapta el, csak túl lelkesen kertészkedett.

Igen, mostanában csöndben voltam. Hogy miért? (...) Sikerült darabokra szaggatnom a nagy farizmomat, mert egy kicsit túlzottan lelkesre vettem a figurát kertészkedés közben. Úgyhogy hirtelen a kórházban találtam magam a röntgen alatt, hogy kiderüljön, mennyire sikerült kiszúrnom magammal. Mint kiderült, elég alapos munkát végeztem – ez még pár nappal ezelőtt volt –, úgyhogy egy ideig nem fogok tudni járni... Sőt, aludni sem, mert irgalmatlanul fáj. Úgyhogy most eltűnök egy kicsit, totális nyugira van szükségem otthon

– írta a gitáros Instagramon.

May korábban is posztolt már egészségügyi témában, de akkor még kevésbé fájdalmas híreket: May és a Queen 2011 óta velük dolgozó énekese, Adam Lambert felvették a We Are The Champions új verzióját, You Are The Champions címmel, hogy a járvány alatt a frontvonalban dolgozóknak tisztelegjenek vele – a videóban még magyar mentősök is szerepeltek. A videóból származó bevételt pedig az egészségügynek ajánlották fel.