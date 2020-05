A járvány alatt tragikus helyzetbe került a komplett élőzenei piac, a fesztiválszervezőktől a zenészeken át a zenei háttéremberekig mindenki megérezte azt, hogy hónapok óta nincsenek tömegrendezvények, és minimum augusztus 15-ig valószínűleg ez így is marad.

Magyarországon annyira rossz a helyzet, hogy szórakozóhelyek kénytelenek hónapokra előre lemondani vagy átszervezni a programjaikat, fesztiválok maradnak el vagy kerülnek később időpontra, a magyar zenészek pedig különböző szociális támogatásokhoz kénytelenek fordulni, miközben vannak olyan pályázatok, amelyek meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe hozhatják őket. A szinte teljesen kieső tavaszi és nyári szezonnak az az eredménye, hogy a zenészek a legfőbb bevételük nélkül maradnak, és ha őszre nem szedi össze magát az iparág, akkor tömegesen kereshetnek maguknak új állást.

A budapesti Supermanagement többek között olyan előadók karrierjét egyengeti, mint a Wellhello, a Follow the Flow vagy a Cloud 9+, a vezetője pedig a Blind Myself metálzenekar frontembereként is ismert Tóth Gergely. Tóth elmondta, hogy náluk szándékosan nem pályázott senki semmilyen szociális támogatásra.

Szerintem vállalhatatlan, hogy olyan előadók nevei jelentek meg egy szociális támogatásokról szóló listán, akiknek kiemeltek az életkörülményei, és a klipjeikben is a luxust sugározzák sokszor. Ez totál imázsromboló. A zeneipari háttéremberek és alkalmazott zenészek még sokkal rosszabb helyzetben vannak

– mondta, és megjegyezte, hogy náluk is van olyan, egyébként kifejezetten ismert előadó, akinek most próbál futármunkát szerezni. “Sokkal többre becsülöm azokat, akik ebben a helyzetben inkább elmennek pár hónapig futárkodni, ahogy ezt teszik sokan, mert most nem tudnak elmenni roadnak, színpadépítőnek, gyakorlatilag semminek. Nálunk a cégnél úgy van kitalálva a költségvetés, hogy akár jövő őszig el tudunk evickélni valahogyan, nem szeretnénk külső támogatásért folyamodni. Ezen túl, próbálunk segíteni valahogy, épp most támogattuk a Fábián Juli Alapítványt egy kisebb összeggel, ami a bajba jutott zeneipari háttéremberek életkörülményeit javítja" – mondta Tóth.

Miközben az EJI és az Artisjus szociális támogatásai miatt áll a bál a magyar közbeszédben, Lovasi András és Majka egymásnak üzenget, előbbi konkrétan

gusztustalannak és szánalmasnak nevezte,

hogy olyanok is vannak a szociális támogatottak listáján, akiknek szerinte nincsenek filléres gondjaik, mint az iparág többi szereplőjének.

A balhé hatására többen jótékony célra ajánlották fel inkább a megpályázott támogatásukat. Viszont a zeneipari háttéremberek (hangosítók, színpadépítők, világosítók, roadok, stb.) sorsáról sokkal kevesebb szó esik, bár az ő megsegítésükre is indítottak már közösségi pénzgyűjtést.

Azt még elmondta, hogy a magyar top előadók az évek során azért tudtak félretenni, azonban az utánuk következő zenekarok esetében már valamivel jellemzőbb, hogy túl sokáig nem bírják a tartalékaikkal. “Az aggregátorok negyedévente fizetnek a streamingért, ott vannak a különböző jogdíjak, és egyeseknek vannak reklámszerződéseik is, de a koncertekkel járó bevételt semmi sem tudja pótolni. Ráadásul sok helyen nem csak egy-egy ember van lejelentve dalszerzőnek, hanem a teljes zenekar, így az egyébként sem kiemelkedő mennyiségű jogdíj még több felé oszlik" – mondja. Mivel koncertek híján nagyon sok mozgástere nincs a könnyűzenei produkcióknak, Tóthék a közeljövőben azzal próbálkoznak, hogy a külföldi előadókat szerződtetnek a kiadójukhoz, és megpróbálnak ezeknek a zenéknek rádiós játszást generálni.

Molnár Gábor, a több tucat hazai előadót tömörítő Gold Record vezetője optimistán próbál hozzáállni a mostani helyzethez annak ellenére, hogy saját bevallása szerint is zéró anyagi lehetőségei vannak most az előadóknak.

A zenészek nagy részének konkrétan nulla forint most a bevétele. A koncertek elmaradásával a pénzek 75-80 százaléka kiesik a zenészeknél, a streaming pedig nem nyújt megfelelő alternatívát. Ugyan nő a streamingszolgáltatók előfizetőinek a száma, azonban mi látjuk a lejátszásokat, és meglepő módon ott egy 10-20 százalékos csökkenést érzékelünk. Nem vagyok benne biztos, de előfordulhat, hogy ez a csökkenés annak köszönhető, hogy átmenetileg világszerte megszűnt az olyan rutinszerű zenehallgatás, mint amikor az emberek minden hétköznap munkába menet és munkából jövet Spotifyt hallgatnak. A Youtube-forgalom annak ellenére, hogy a legerősebb digitális bevételt hozza, kevés a kieső bevételek pótlására, és elképzelhető, hogy még csökkenni is fog a pénz, mert a Youtube is reklámokból él, azonban a hirdetői piacra is katasztrofális hatással volt a járvány, ezért kevesebbet költenek reklámokra

– magyarázza, és hozzáteszi még, hogy ugyan a karanténkoncertek látszólag jó pótlásnak tűntek, de valójában túl sokba kerülnek, és nem hoznak értelmezhető nagyságú bevételt. Szerinte egyedül a merchandising (zenekaros pólók, ajándéktárgyak, kiadványok, stb.) esetében érezhető komoly növekedés, azonban Magyarországon ez még kereslet és kínálat tekintetében is gyerekcipőben jár.

Molnár egyébként optimista, de egyelőre ő sem látja, milyen hatással lesz hosszútávon az iparágra a járvány. Azt valószínűnek tartja, hogy első körben a kisebb koncertek térnek vissza, a több ezres rendezvényekre csak később jöhetnek. Ez viszont azt jelenti, hogy a legnagyobb, legnépszerűbb, rendszeresen sok ezer fő előtt fellépő zenekarok (gondoljunk itt például a Tankcsapdára, Ákosra vagy a Quimbyre) kénytelenek lesznek felmérni, hogy tudnak vagy akarnak-e mondjuk akusztikus formációban, kisebb közönségre optimalizált produkcióban gondolkodni, vagy egész egyszerűen nem éri meg nekik egy bizonyos számú közönség alatt fellépni. Azonban Molnár szerint ezzel is vigyázni kell, mert ha egy prémium produkció átmenetileg átáll egy költségkímélőbb formációra, akkor elképzelhető, hogy a jövőben a szervezők a rendes felállás helyett az olcsóbb megoldást fogják preferálni.

A Gold Record rengeteg ismert magyar zenekar és előadó (Puskás Peti and the Biebers, Margaret Island, Caramel, Honeybeast, ByeAlex, Hősök, stb.) kiadója, azonban náluk a válság eddig nem járt leépítésekkel, a cég most olyan munkákon tud dolgozni, amelyekre a korábbi időszakban nem volt idő vagy lehetőség. A Gold zenészei között is volt olyan, akinek Molnár segített szociális támogatásra pályázatot írni, de hozzátette, hogy olyanok is voltak náluk, akiket le kellett erről beszélni, mert valójában nem kellett nekik a pénz, vagy nem nézett volna ki jól, ha pályázik az illető.

Mindentől függetlenül szerintem ez most egy kifejezetten izgalmas helyzet, amely olyan megoldásokat igényelhet, amelyekre korábban esetleg nem volt példa. Persze nagyon remélem, hogy már őszre minden visszaáll a régi kerékvágásba, vagy legalább a kisebb koncertek elkezdődhetnek.

A helyzet tényleg komoly, a Music Hungary zenei szövetség öt pontban határozta meg azokat a lépéseket, amelyek segíthetnek a helyzeten:

Munkáltatói járulékkedvezmény meghosszabbítása: járulékok elengedése az év végéig.

Támogatási alap létesítése a szektor vállalkozásainak azért, hogy a 2019-ben igazolt (személyi jellegű költségeken felüli) működési költségeik maximum 50%-ig támogatást kaphassanak.

Az élőzenéhez kapcsolódó tevékenységek ÁFÁ-jának csökkentése 5%-ra, átmenetileg 2021 végéig.

Jegyvisszaváltás szabályozásának felülvizsgálata.

EU-s projektek és más nemzetközi finanszírozású projektek magyar nyerteseinél a projektek teljes időszakára szükséges önrész előrehozott kifizetése.

Ezekből gyakorlatilag semmi nem valósult meg azóta, a kormány a Köszönjük, Magyarország! elnevezésű, az összes előadóművészeti ágnak együttesen egymilliárdos támogatást jelentő programmal le is tudta a problémát, és pár helyen ugyan meg is jelentek különböző támogatói pályázatok, azonban az iparágat meglehetősen magára hagyta az állam. És ez azért fontos, mert – a Music Hungary becslése szerint – a leállás körülbelül 36 ezer embert érint. A március-június 13 milliárdos, a március-szeptember pedig 28 milliárd forintos kiesést eredményez a járvány miatt.

A kérdés a jövőre nézve leginkább az, hogy mikor tér vissza minden a korábbi állapotokba. A könnyűzenei piacon a tavaszi, nyári és őszi szezon a legfontosabb, azonban a tavaszi turnék teljesen elmaradnak, a nyári fesztiválok pedig augusztus utolsó két hetére szorultak. Sokak szerint még az ősz is nagyon karcsú lehet, de a legtöbben attól tartanak, hogy még 2021 tavasza is rámegy a járványra. Ha tényleg a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, akkor elképzelhető, hogy produkciók ezrei válnak átmenetileg inaktívvá élőben. Az egyedüli reménysugarat az jelentheti, hogy a karantén alatt minden zenész stúdióba vonulhat vagy új zenéket írhat, úgyhogy talán egy csomó jó dal születik ezekben a hónapokban.

(Borítókép: Közönség egy koncerten a Balaton Sound fesztiválon 2019-ben. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)