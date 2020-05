Múlt havi szabadulása után új számmal, illetve ahhoz forgott tarka, szivárványszínű videóval jelentkezett a hatóságokkal együttműködve az egykori társait felnyomó brooklyni rapper, Tekashi 6ix9ine, aki ügyvédje, Lance Lazzaro tájékoztatása szerint otthon, házi őrizetben fejezi be hátralévő börtönbüntetését.

A Gooba című trekk máris 40 millió feletti megtekintésnél tart, sőt, már néhány órával a megjelenése után elérte a 10 milliós álomhatárt. A számban utal a koronavírusra ("They sick, been hot way before coronavirus"), valamint az őt ért patkányozásra is ("You big sad. Tell me how I ratted, came home to a big bag").

Áprilisban az Index is megírta, hogy a rapper (polgári nevén: Daniel Hernandez) a koronavírus-járvány miatt korábban, négy hónappal a kétéves büntetésének letelte előtt szabadulhat a börtönből. A visszatérés ráadásul nem a semmiből jött: a héten a New York-i Times Square-en óriáshirdetés harangozta be, hogy "a király visszatér".

Mint ismert, 6ix9ine a Bloods bűnbanda egyik alszárnyának, a Nine Trey Gangstersnek a tagjaként több kirívóan erőszakos New York-i bűncselekményben is részt vett, többek között fegyveres rablásban és kábítószer-kereskedelemben is segédkezett, valamint egy alkalommal fegyverrel lőtt egy rivális banda tagjára, hogy ráijesszen.

A rappert 2019 decemberében – a hatóságokkal való együttműködése, valamint több belső infó kiszivárogtatása miatt – végül mindössze két év börtönre ítélték, annak ellenére, hogy korábban a büntetés sokszorosát (akár 47 évet is) jósolták neki. A zenészt emellett öt évnyi szabadon bocsátás utáni felügyeletre, valamint 300 óra közmunkára ítélték.

A klip közzététele után Tekashi 6ix9ine az Instagramon élőzött egyet, a közvetítés kétmillió nézővel rekordot döntött – korábban még sosem követtek ennyien élő közvetítést a platformon. Ebben aztán egy bilinccsel a kezében csörgött egy Bob Marley Bad Boys című számára, majd elmondta, miért köpött, illetve hogy miért nem érez bűntudatot – és egyúttal élő legendának nevezte magát.

A 6ix9ine-sztoriról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

