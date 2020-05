A Prince örökségét kezelő Prince Estate a Youtube együttműködésében háromnapos streamelt Prince-koncertet tart, hogy a WHO segélyalapjának gyűjtsön, írja a Variety.

A Prince and the Revolution: Live elnevezésű esemény három napig lesz elérhető május 14 és május 17. között Prince hivatalos Youtube-felületén. A streamelt koncertfelvétel eredetileg 1985-ben készült New York-ban, a Purple Rain című turné vége felé. A Youtube és a Google együttműködésében az esemény a WHO szolidaritási alapjának gyűjt támogatást.

A koncertfelvétel eredetileg csak VHS-kazettákon jelent meg, 2017-ben pedig újra kiadták a Purple Rain deluxe-változatának részeként. A streamingkoncert este 8-kor kezdődik, a rajongóknak viszont már 7-kor érdemes becsatlakozni, a koncert előtt ugyanis a Revolution dobosával, Bobby Z-vel is beszélgethet majd, aki akar.