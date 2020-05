Az Alabama állambeli Oakwood Egyetem temetőjében helyezik örök nyugalomra a 87 évesen elhunyt Little Richardot, írja az MTI.

A temetést május 20-án tartják, és zárt körű lesz, csak a szűk család lesz ott, a nyilvánosságot teljesen kizárják. A rockzenész saját maga is az Oakwood Egyetem diákja volt, méghozzá hetednapi adventista teológiát tanult. Az Oakwood egyébként akkoriban közismert volt arról, hogy az amerikai feketék egyetemeként is ismerték.

Little Richard ezután dolgozott még évekig prédikátorként és énekelt gospelt, hogy aztán egy radikális váltással megteremtse a rock and rollt, és mind zeneileg, mind öltözködésileg is meghatározza a műfajt évtizedekre.

Az elhunyt rockzenész jelentőségét jól jelzi, hogy az elsők között választották a rock and roll halhatatlanjainak csarnokába 1986-ban.