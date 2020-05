Meghalt Mory Kanté, az afrikai zene egyik legendája

A guineai zenész 70 éves volt. Yéké Yéké című 1987-es dala nagy szerepet játszott abban, hogy az afrikai zene a világ más részein is népszerűvé váljon - például Magyarországon is, ahol többször is fellépett, többek közt a 2008-as Sziget Fesztiválon vagy a 2011-es VeszprémFeszten.

Mory Kanté halálát ugyan közvetlenül nem a koronavírus okozta, mégis köthető a járványhoz: a zenész fia, Balla Kanté azt közölte az AFP hírügynökséggel, hogy apjának krónikus betegsége volt, amely miatt Franciaországba járt kezelésekre, csakhogy az utóbbi időben ő sem utazhatott.

Láttuk, hogy gyorsan romlik az állapota, de így is meglepődtem a halálán, hiszen volt már ennél sokkal helyzetben is

- mondta Balla Kanté.

Kanté híres zenész-történetmesélő családba született 1950-ben, majd a kora, egy nyugat-afrikai hárfafajta mestere lett.

1987-es Yéké Yéké című száma Afrika egyik legnagyobb példányszámban száma volt, de 1988-ban Európában is listavezetővé vált: ez lett az első, egymillió példány fölött eladott afrikai single.

Kanté 2014-ben összeállt Afrika legnépszerűbb zenészeivel, és felvették az Africa Stop Ebola című számot, a 250 ezer eladott lemez bevételét pedig mind jótékony célra, az ebola-járvány megfékezésére ajánlották fel.