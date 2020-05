Meghalt Petics Kristóf, az X-faktor egykori versenyzője

Meghalt Petics Kristóf, a GIL (Gilbert In Love) zenekar frontembere, illetve az X-Faktor egykori versenyzője és énekese, erősítette meg a bulvársajtóban keringő információkat az Indexnek a zenekar ritmusgitárosa, Fekete Edward.

„Igen, igaz a hír. Tragikus és megdöbbentő. Szerdán jött volna hozzám, a TV2-be mentünk volna aláírni szerződést a következő Sztárban Sztár műsorra... Semmi nem indokolta, hogy ez legyen. Komoly tervei voltak” – közölte az Index megkeresésére a zenekar.

A Blikk hétfő reggel számolt be arról, hogy vasárnap holttestet találtak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón egy tó vizében, amely a lap információi szerint az X-Faktor 2016-os botrányhős énekeséé. Az esettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, ők azonban adatvédelmi okok miatt nem adtak tájékoztatást.

A Bors információi szerint Petics Kristófot vízbe fúlva találták meg annál a tónál, amelyhez szívesen járt lazítani és iszogatni; valószínűleg szombaton is ez történt. A portál szerint a lába beszorult egy faágba vagy farönkbe, ez okozhatta a vesztét. Mivel az énekes vasárnap reggelre sem ért haza, az édesanyja rögtön a tónál kereste.

Petics Kristóf 2016-ban tűnt fel az X-Faktorban, ahonnan később verekedés miatt kizárták. Az énekest később MC Hawer karolta fel, ám idővel vele is összekülönbözött. Bizonytalan halálhíréről ő is megemlékezett a Facebookon, korábban ő beszélt a sajtónak arról is, hogy az énekes bipoláris zavarban szenved.

A GIL zenekar – amelyben Petics Kristóf énekelt – 2018-ban alakult, és saját meghatározása szerint alternatív glam rockot játszott.