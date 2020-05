Egy hétvége erejéig engedélyezik az autós koncerteket Magyarországon

A járványhelyzet miatt a kormány március elején úgy döntött, hogy tilos Magyarországon 100 fő feletti beltéri, illetve 500 fő feletti kültéri rendezvényeket tartani, és az intézkedések miatt a magyar zeneipar komoly válsághelyzetbe került. Május eleje óta azonban elkezdtek enyhíteni a koronavírus miatt elrendelt korlátozásokon, például újra szólhat a zene a vidéki vendéglátóhelyeken, de koncerteket egyelőre nem lehet tartani.

Vagyis hagyományos értelemben vett koncerteket, a 444 ugyanis észrevette, hogy a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent egy kormányrendelet, ami engedélyezi, hogy a járványhelyzet ellenére a hétvégén autós könnyűzenei koncerteket tartsanak.

A jogszabály szerint ez egy olyan élő zenés rendezvény, amelynek során a közönség tagjai abban az autóban tartózkodnak, amivel érkeztek. A rendelet pénteken lép életbe és vasárnap már hatályát is veszti. A látogatás feltételeit a szervezők határozzák meg

- írják.

Vagyis egy hétvégéje van a zenekaroknak, hogy kihasználják ezt a lehetőséget. A Tankcsapda például Debrecenben és Székesfehérváron is fellép majd a hétvégén, pontosabban élő dalpremiert tartanak majd a két városban. Hogy a Szüless meg újra című számukat ilyen rendkívüli módon szeretnék bemutatni, már jó pár napja nyilvános, a Mol is hirdette az eseményt, illetve jegyet is lehetett nálunk nyerni a két autós koncertre.

A zenekar frontembere, Lukács László a Blikk szerint hangsúlyozta, hogy az összes érvényben lévő egészségügyi szabályozást betartják a két koncerten. Debrecenben a repülőtéren felállított körszínpadon lépnek majd fel, és nagyjából 600 autó fér majd el a helyszínen, Székesfehérváron viszont nem lesz körszínpad, és csak 300 kocsi a terület befogadóképessége. A tervek szerint a két, nagyjából egyórás bulit az interneten is közvetítik majd.