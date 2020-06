Dear Class of 2020 címmel ünnepelte meg vasárnap az idei év ballagóit a Youtube. Az esemény vendégei közül beszédet mondott például Obama, Lady Gaga, Alicia Keys, Taylor Swift, Beyoncé vagy Justin Timberlake is: szó volt jövőről, koronavírusról és George Floyd haláláról is.

A Youtube azután kezdeményezte a virtuális esemény megtartását, hogy Amerikában bezártak az iskolák, az amerikai diákok pedig igazi iskolai ünneplés nélkül maradtak. Az online ünnepség első beszédét Alicia Keys mondta, aki szerint

Tudom, hogy most nem feltétlenül érezzük, hogy sok okunk lenne ünnepelni, ez rendben van. Rendben van, ha úgy érezzük, nem vagyunk most rendben. Sokan most közületek nyilván nem az iskolában töltött napjaira gondoltok.

- célzott az énekesnő a zavargásokra és tüntetéshullámokra, amik George Floyd halála után kezdődtek. Keys azt is mondta, "biztosra kell mennetek, hogy hallassátok a hangotokat", amikor "a világ szétesni látszik". Floyd halálával kapcsolatban beszélt Lady Gaga is,

A beszédemet George Floyd meggyilkolása, és az azt követő aktivista hullám előtt rögzítettem. Az eredeti szövegem nem kapcsolódott közvetlenül ahhoz, amire jelenleg leginkább szüksége van az országnak. Így ma inkább azt szeretném elmondani nektek, hogy sok dolog miatt kell szomorúnak lenni, de ugyanúgy sok miatt lehet ünnepelni is. Végignézhetitek a döntő pillanatokat egy ország evolúciójában: változás fog történni, a jó érdekében.

Az előadások között beszédet mondott az Obama házaspár is, ők Floyd haláláról és az elmúlt hetek járványhelyzetéről is beszéltek. Obama kiemelte azt is, hogy

Bármilyen ijesztőnek és bizonytalannak tűnnek a mostani idők, ezek egyben fontos figyelmeztetések arra, hogy milyen hihetetlen lehetőségek vannak a generációtokban, mert nem kell elfogadnotok azt, amit korábban normálisnak tekintettetek. Nem kell úgy elfogadnotok a világot, ahogy van.

Amerika volt elnöke egyébként pár napja beszélt a Floyd halála után kitört tiltakozásokról és részvétét nyilvánította az elmúlt hónapok rasszista támadásainak áldozatul esett feketéknek. A Dear class of 2020 szervezője, a Youtube is megszólalt korábban, ő egymillió dollárral támogatná a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelmet.