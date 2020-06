Komoly változások jönnek a 2021-es Grammy-gálán

Hosszú évek óta az egyik legfurcsább kategória a Grammy-gálán az úgynevezett "urban contemporary", ami nyers magyar fordítással kb. annyit tesz, hogy kortárs városi zene. Az urban contemporary egy olyan műfaj, ami csak a Grammy-gálán létezik, és régóta nem érti a többség, hogy milyen alapon kerülnek előadók ebbe a kategóriába, hiszen az évek során volt már itt hiphop, pop és R&B is. Az idei gála óta fel is erősödtek azok a hangok, hogy a kategória elnevezése rasszista, hiszen ide valójában szinte csak fekete előadókat szoktak rakni. Most a Grammy bejelentette, hogy átnevezi a kategóriát, és több más változtatást is eszközöl.

A Variety szerint nem csak az urban kategória tűnik el, hanem a házigazdák és a Grammy sem használja többet az urban kifejezést. Emellett több olyan újítást is bevezetnek a jövő évi gálára, amelyeket Deborah Dugan sürgetett, akit mindössze 5 hónap után rúgták ki a Grammy éléről, miután lenyilatkozta, hogy korrupt a szervezet díjkiosztási rendszere. A Grammy az alábbi változtatásokat hajtja végre a közeljövőben:

1. Urban Contemporary helyett a legjobb progresszív R&B albumot díjazzák majd.

Mivel létezik tradicionális R&B kategória, ezért a Grammy végül bevezette a progresszív R&B kategóriát, amellyel azokat a műfajokat jelzik, amelyek szorosan kötődnek az R&B-hez, zeneileg és hangzásban mégis újítónak hatnak.

2. A legjobb rapzenei/énekesi előadás díja helyett Best Melodic Rap Performance lesz a kategória neve.

A Best Rap/Sung Performance szintén a nehezen megfogható kategóriák egyike volt, de a jövőben már egyértelműen azokat díjazzák, akik kiemelkedő produkciót nyújtottak rapzenében. Ebbe tartoznak majd az olyan előadások is, ahol egy rapper és egy énekes működik közre.

3. Átnevezik a latinzenei kategóriákat is.

Itt az az érdekes, hogy hiába jelentette be a Grammy, hogy nem használja többé az urban szót, a latin kategóriáknál mégis megmarad. A két kategória a Latin Pop Or Urban Album és a Latin Rock Or Alternative Album nevet kapta. Itt azért maradhatott az urban szó, mert a spanyolajkú országokban és az Egyesült Államokban is música urbana gyűjtőnévvel illetik azokat zenéket, amelyek a reggaeton, a hiphop és a trap kombinációi.

4. Eltörlik a legjobb új előadó kategóriájában a megjelenések számának megkötését.

Szintén gyakori kritika, hogy sokszor a legjobb új előadónak választott Grammy-győztes már évek óta ismertnek számít. Eddig ide úgy lehetett csak bekerülni, ha az előadónak már volt fix számú megjelenése, vagyis néhány kiadott lemeze. Az új szabályok értelmében ezt a kikötést eltörlik.

5. A jelölőbizottság esetleges elfogultságát szigorúbban ellenőrzik.

Mostantól minden jelölőnek jeleznie kell, ha bármilyen szinten kapcsolatban áll egy-egy jelölt dallal vagy előadóval. Ilyen esetben az illető nem vehet részt az adott év Grammy-gáláján és nem is szavazhat. Ha valaki lebukik, akkor soha többet nem vehet részt a Grammy-jelöltekről szóló szavazásban.

Az elmúlt hetekben, hónapokban több popsztár is felszólalt az urban contemporary kategória és az urban szó használata miatt. Tyler még januárban kritizálta a Grammyt, miután megnyerte a legjobb rapalbumnak járó díjat egy olyan lemezzel, amelyen csak elvétve hallható rappelés. Tyler szerint elkeserítő, hogy ha egy hozzá hasonló fekete előadó műfajokon átívelő vagy éppen műfajteremtő zenét hoz létre, akkor a pop helyett a rap vagy az urban kategóriába rakják.

Nem szeretem az urban szó használatát. Ez csak egy politikailag korrekt szinonimája az n-betűs szónak

– nyilatkozta még januárban. Nemrég mellé állt Billie Eilish is, aki tinédzserként egy rakás díjat nyert a tavalyi gálán. Eilish szerint a Grammynek le kéne szoknia arról, hogy külső alapján rakjon előadókat kategóriákba. A GQ-nek azt nyilatkozta, hogy ha nem fehér lenne, akkor őt is valószínűleg rap kategóriába rakják, Lizzo pedig annak ellenére nyert R&B kategóriában, hogy sokkal inkább popzenét csinál, mint ő.