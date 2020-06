Beyoncé levélben kéri Kentucky főügyészét az igazságszolgáltatásra

Ara kéri a főügyészt, hogy indítson vizsgálatot a Breonna Taylor-ügyben érintett három rendőr ellen, írja a Variety.

Március 13-án három rendőr lelőtte Breonna Taylor mentős-ápolót, egy Louisville-i rajtaütésszerű házkutatás során. A George Floyd halálát követő Black Lives Matter tüntetések után Taylor ügye kapcsán Lousville-ben be is tiltották végül a rajtaütésszerű rendőri intézkedéseket, Rand Paul szenátor pedig szorgalmazta azt is, hogy a Taylor miatt létrehozott törvényt az ország többi állama is vezesse be.

Új törvény született, viszont a tiszteket nem vonták kérdőre. A helyi tüntetők folyamatosan azt kérik, hogy vizsgálják ki az ügyet és emeljenek vádat a három rendőr ellen. Emiatt fordult Beyoncé is levélben Kentucky főügyészéhez, azt írta,

Három hónap telt el - és egyetlen embert sem tartóztattak le, egyetlen rendőrt sem rúgtak ki. A Louisville-i rendőrség (LMPD) átadta az ügyet Önöknek, az érintett rendőrök pedig továbbra is az LMPD-nél dolgoznak. Jonathan Mattingly őrmestert, valamint Myles Cosgrove és Brett Hankison tiszteket felelősségre kell vonni a tetteikért.

A levél végén Beyoncé arra kéri a főügyészt, hogy indítson büntetőeljárást a tisztekkel szemben, tegye átláthatóvá a nyomozást, valamint vizsgálják meg azokat a rendőri gyakorlatokat, amik "a fegyvertelen fekete állampolgárok halálhoz vezetnek újra és újra".