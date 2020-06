Újabb huszonéves koreai popsztár halt meg

28 évesen meghalt Kim Jeong-hwan K-pop sztár, akit művésznevén, Yohanként ismertek együttese, a TST rajongói. A halálhírt a TST kiadója, a legtöbb K-pop együttest menedzselő KJ Entertainment közölte, a halál okát viszont nem hozták nyilvánosságra – írja a Guardian.

Fotó: Yohan / instagram

Yohan 2013 óra része a világszerte egyre népszerűbb koreai popzenei életnek, a K-pop szcénának, akkor a NOM (No Other Man) nevű együttes tagja volt, 2017-ben lépett be a hattagú TST-be, amely a 30 legkeresettebb K-pop kislemez egyikét tudhatja a magáénak.

Yohan bő fél éven belül a negyedik dél-koreai sztár, aki hasonlóan fiatalon hal meg: 2019 októberében előbb a 25 éves Sulli, majd novemberben egy másik énekesnő, a 28 éves Goo Hara vetett véget saját életének, decemberben aztán holtan találták a 27 éves Csa Inha tévésztárt is.

A hasonló esetekben sokszor kiderül, hogy a sztárok súlyos online zaklatás áldozatai, de a dél-koreai sztárgyár is van, hogy szinte rabszolgaként használja a tagjait; minderről ebben a cikkben írtunk részletesen: