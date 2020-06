Bob Dylan a legöregebb előadó, akinek új albuma vezeti a brit slágerlistát

Az énekes-dalszerző 39., Rough And Rowdy Way című albuma 34 ezer eladott példányszámmal nyitott a ranglistán, ebből 29 ezer cédévásárlást jelent. Dyln jelenleg 79 éves, ezzel ő lett a legidősebb előadó, akinek új számokat tartalmazó (tehát nem válogatás-) albuma a brit slágerlista élére került. Az előző csúcstartó Paul Simon volt, akinek Stranger To Stranger című lemeze lett ranglistavezető 2016-ban.

Fotó: Dave J Hogan / Getty Images Hungary

Ha mindenféle albumot tekintünk, akkor az abszolút legöregebb ranglistavezető előadó Vera Lynn volt. A múlt héten, 103 éves korában elhunyt brit énekesnő még a II. világháború idején vált népszerűvé a katonákat bátorító dalaival. Ekkor kapta a Forces' Sweethart becenevet. Lynn 2009-es We'll Meet Again című válogatásalbuma lett listavezető 2009-ben. De halála után dalai újra bekerültek a top 20-ba.

A Rough And Rowdy Way előtt Dylan nyolc évig nem jelentkezett új dalokkal. Az albumot általános elismerés övezi. Az énekes 56 évvel ezelőtt szerepelt a brit ranglista élén a The Freewheelin' című stúdióalbumával. A mostani első hely már a kilencedik Nr. 1 lemeze, ezzel a Queennel, illetve az ABBA-val áll azonos helyen a rangsorban. Az első természetes a Beatles, 16 első helyezett lemezzel.