Három világrekordot is megdöntött egy K-pop lányzenekar

Három hivatalos világrekordot is megdöntött mindössze egyetlen nap alatt a Blackpink nevű dél-koreai lányegyüttes, amelynek How You Like That című klipjét 86,3 milliószor nézték meg a YouTube-on 24 óra alatt, írja az MTI. A klip jelenleg 175 millió megtekintésnél jár. A Guinness Rekordok Könyve szerint a múlt pénteken debütált How You Like That a 24 óra alatt a legtöbbször megnézett videó, zenei videó, valamint k-pop együttes által jegyzett videó a YouTube eddigi történetében.

A videomegosztó-portál korábbi 24 órás csúcstartói közé tartozik Ariana Grande amerikai énekesnő Thank You, Next című klipje, amelyet 55,4 milliószor néztek meg a premierjét követő 24 órában.

A 2016-ban alakult Blackpink nem először dönt rekordot: tavaly Kill This Love című daluk tarolta le a Youtube-ot, azt ugyanis egy nap alatt több mint 56 milliószor nézték meg. Aztán két nap és 14 óra alatt a videó elérte a 100 milliós nézettséget, és ezzel megdöntötték a Gangnam Style előadójának rekordját, Psy Gentleman című slágerének ehhez a szép kerek számhoz négy napra volt szüksége.

Jelenleg a Blackpink a legtöbb követővel rendelkező lányegyüttes a Spotify-on, valamint a legtöbb feliratkozóval büszkélkedő zenei formáció a YouTube-on. A dél-koreai popcsapatok sikeréről és a siker áráról ebben a cikkben írunk részletesen.