Szünetet tart a Quimby, Kiss Tibi terápiára megy

Az év végéig szünetet tart a Quimby együttes, mivel Kiss Tibi frontember úgy döntött, hogy pihenésre van szüksége, ezért terápiás céllal visszavonul a nyilvánosság és a média elől. Erről az együttes számolt be egy hosszabb posztban a Facebook oldalán, amiben Kiss Tibit is idézik:

A 2019-es év végén már teljesen kimerültem, de a legnagyobb gond az volt, hogy nem kértem segítséget a bajban, és egyedül akartam megoldani a problémáimat. Jelenleg terápián vagyok és a felépülésemre koncentrálok. Nagyon sajnálom, hogy ezt a koncertszezont ki kell hagynom és nem találkozhatunk személyesen, de bízom benne, hogy mielőbb újra együtt lehetünk és jókedvűen táncolhatunk az esőben. Addig is vigyázzatok magatokra, hamarosan jelentkezem és ne féljetek segítséget kérni, ha szükségetek van rá! Megértésetekben és támogatásotokban bízva, Tibi

A zenekar ezért kénytelen lemondani az idei évre tervezett fellépéseit, Budapest Parkos koncertje pedig egy új időpontra, 2021. április 24-re kerül át. Mint írják, a már megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek az új dátumra is. A jegyekkel kapcsolatos egyéb kérdésekkel a Budapest Parkot kereshetik a rajongók, a koncerthelyszín a jegyvásárlókat e-mailben is értesíti a rendelkezésre álló lehetőségekről. A jegyek átfoglalásának / visszaváltásának részletes menete az alábbi a Facebook-eseményben is megtalálható.



A zenekar bejegyzése teljes terjedelmében itt olvasható: