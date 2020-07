Nevet váltott egy együttes, hogy ne legyenek rasszisták, 10 millió dollárra perlik őket

Néhány hete, a Black Lives Matter fekete polgárjogi tüntetéseire reagálva Lady A-re változtatta a nevét a Lady Antebellum amerikai countryegyüttes, hogy ne utaljanak a rabszolgatartó múltra. De azzal nem számoltak, hogy már van egy Lady A nevű előadó. Most mindenki perel mindenkit.

Az együttes még 2006-ban választotta a szó szerint "háború előttit" jelentő - Amerikában leginkább a rabszolgákat felszabadító polgárháború előtti korra vonatkoztatott - nevet, mert egy úgynevezett antebellum stílusú, régi ültetvényes házban fotózkodtak, és megtetszett nekik a név. Most viszont a George Floyd meggyilkolása után kirobbant tüntetésekre reagálva - például a Dixie Chicks együtteshez vagy Björk One Little Indian nevű lemezkiadójához és az elektronikus zenei Whities kiadóhoz hasonlóan - megváltoztatták a nevüket, mondván, sajnálják és kínosan érzik magukat, amiért annak idején nem vették számításba, hogy a név egy olyan korra utal, amelyben még rabszolgákat tartottak.

Így lett belőlük Lady A. Most viszont azzal nem számoltak, hogy egy Anita White nevű (egyébként fekete) énekes már 20 éve Lady A művésznéven áll színpadra. Az ügy miatt az együttes és az énekesnő eleinte még békésnek tűnő megbeszélésről számolt be, de a dolgok valahol elég rendesen félrecsúszhattak, mert most már mindkét fél perli a másikat.

White képviselője közölte: 10 millió dollárt (3,1 milliárd forintot) követelnek az együttestől. Az együttes nem kér pénzt White-tól, viszont azt akarják, hogy az énekesnő elismerje a "márkanevüket", mivel azt állítják, azt Lady A formában is bejegyeztették már 2010-ben, és ez ellen sem akkor, sem azóta nem emelt kifogást senki - írja a Guardian.

Anita White hivatalosan nem reagált, de csütörtökön posztolt egy Twitter-bejegyzést "az igazi Lady A" aláírással, amelyben közölte, őt semmilyen fegyverrel nem lehet legyőzni.