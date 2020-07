Fluor: Ennél azért jobb hazugságot érdemel a zeneipar

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Mint ismeretes, a kormány bejelentette, hogy idén elmarad az augusztus 20-i tűzijáték, mert egészségügyi szempontból aggályosnak tartják. A koncertek és az ötszáz főnél nagyobb tömegrendezvények sorsáról viszont még mindig nem született döntés – azzal július végéig vár a kormány –, azaz a jelen szabályozás szerint augusztus 15-ig nem lehet koncertezni. Gulyás Gergely azért a kormányinfón elejtette, hogy nem sok jót jósol az augusztus 15-i nyitásban reménykedőknek.

A zeneipar kiakadt a fentiek és a korlátozás feloldásának halogatása mellé odavetett magyarázat miatt (arra a kérdésre, hogy miért engednek be közönséget a futballmeccsekre, ha koncertekre nem, az a válasz érkezett, hogy mert a meccseken nem isznak, és az emberek betartják a javasolt 1,5-2 méteres távolságot egymás között – ami alapján kijelenthető, hogy Gulyás még nem volt hazai futballmeccsen), majd az előadók jó szokásuk szerint (óvatosan, szőrmentén, csak semmi plekni, tökön rúgni tilos) egymásnak estek.

A média pedig attól függően, hogy KESMA-bébi-e vagy független, válogat a megszólalók között. A Facebookon véleményt nyilvánító és ott Lovasi Andrással összekapó Majkát például nem kérdezte meg a Bors, pedig elég világosan elmagyarázza, hogy nem elsősorban a saját megélhetését, hanem az egész iparágat félti, a kiszolgáló személyzet a melósoktól a technikusokon át a jegyszedőkig február óta áll Damoklész kardja alatt, és gőzük sincs, milyen bejelentés várható a hó végén.

A Blikk megkérdezte Fluort, hogy mit gondol Gulyás indoklásáról, ezt a választ kapták:

Szintén Blikk, ezúttal a Neoton Famíliából Csepregi Éva:

Ennél picivel érdekesebb, amit Végvári Ádám (dettó Neoton) mondott a Blikknek:

A Borsonline a KESMA-akolban lakik, ők más megközelítést alkalmaztak. A cikkük az

címen fut, az egyre többen pedig egyenlő Sebestyén Balázzsal aki a Rádió1 reggeli műsorában olvasott be Majkának:

A Bors ezután megszólaltatta Balázs Fecót, aki hogy, hogy nem, épp a koncertpromóját ment felvenni, de ehhez képest meglepően megértő volt:

Sőt, Király Viktor is előkerült, aki a címben sugalltakkal ellentétben nem vitázik Majkával:

Természetesen az egészség a legfontosabb és alkalmazkodunk hozzá, de most nagyon nehéz lesz ebből kievickélni, főleg azoknak, akik még nem befutott zenészek. Fontos dolognak tartom, hogy kapjanak támogatást és ne csak azok a zenészek, akik rászorulnak, hanem a háttérben dolgozó emberek is, hisz ők is belőlünk élnek.