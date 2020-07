A magyar Dalinda is a Womex fellépői között

A magyar Dalinda zenekar is fellép az őszi budapesti világzenei expón, írja az MTI. A Womex szervezői hétfőn mások mellett mexikói, algériai, kolumbiai, szlovén, ghánai, marokkói, dél-koreai, amerikai és spanyol előadót is bejelentettek.

A világzene vezető nemzetközi fesztiválját október 21. és 25. között a Hangvető szervezésében idén 26. alkalommal rendezik meg, immár második ízben Budapesten.

A szervezők által az MTI-hez eljuttatott közlemény kiemeli: miután a Womex 2015 után másodszor is a magyar fővárosban lesz, a közép- és kelet-európai, balkáni zenészeknek nagyobb esélye van eljönni.

21 különböző ország képviselteti magát a most bejelentett 21 előadóval, és közöttük szerepel a Dalinda zenekar és a szlovén Sirom neve is. A régióbeli zenekarok száma még nőni fog, hiszen a regionális színpad fellépői az első bejelentésben még nem szerepelnek.

"A járvány miatt kialakult helyzet a színpadon, a közönségben, kiállítói és szervezői oldalon egyaránt új. Próbálunk felkészülni, hogy végül ne a vírus legyen a főszereplő" - idézte a kommüniké Bellay Szilviát, aki a Womex hazai megvalósítását koordinálja.

Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója, a világzenei expo "hét szamurájának", azaz szakmai zsűrijének egyike azt emelte ki, hogy most az iparág szereplőinek még fontosabb minden olyan lehetőség, amelynek keretében találkozni lehet, bemutatkozni, üzletet kötni, friss előadókkal.

"Nehézkes a nemzetközi utazás, különösen oda kell figyelni a biztonságra, sok a megválaszolatlan kérdés. De éppen ebben a helyzetben a legfontosabb, hogy az idei Womex megtörténjen, és szolgálni tudja a világzenei közösség minden tagját. Ezt már a zsűrizés alatt is intenzíven éreztük, sokat beszéltünk róla, hogy rossz időkben van igazán szükség a zene szépségére és energiájára" - fogalmazott Weyer Balázs.

A Hangvető csapata stratégiai partnerével, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal együtt olyan nagy presztízsű, és a 2015-ös budapesti Womexen már sikerrel bejáratott helyszínekre szervezi a fesztivált, mint a Müpa, a Bálna Budapest és az A38 hajó.

Mint írták, a most bejelentett művészek Ghánától Izlandig olyan zenei sokféleséget képviselnek, amelyen keresztül kevésbé ismert műfajok, népzenék vagy éppen a hagyományos muzsikát és a kortárs hangzásokat ötvöző új zenei ötletek is eljuthatnak a szakmai és zenekedvelő közönséghez. Hallható lesz Budapesten az algériai Djazia Satour kifürkészhetetlen ritmikájú gnawája, intim kubai dzsessz, a Dalinda (Tímár Sára, Paár Júlia, Nádasdy Fanni) többszólamú, modernné varázsolt magyar a capella népdalai, a meditatív indiai szúfi hagyomány újragondolása vagy a haiti voodoo funksámán is.

A több mint 1600 beérkezett pályázat közül a héttagú zsűri a Womex történetében először online hozott döntést. A zene minősége mellett olyan szempontokat is figyelembe vettek, mint a fellépők földrajzi és műfaji sokszínűsége, és hogy egy nagy angol nyári fesztiváltól egy kis zágrábi klubig mindenki találjon köztük magának valót.