Meghalt az Agnostic Front egykori basszusgitárosa, Alan Peters, írja a Consequence of Sound a zenekar Facebookon közzétett bejelentése nyomán. A zenész halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Alan Peters 1987 és 1990 között volt a legendás New York-i hardcore punk zenekar tagja, ő basszusgitározott az együttes harmadik nagylemezén, az 1987-ben megjelent, Liberty and Justice for... című anyagon.

"Nagyon szomorú nap a mai. Elveszítettünk egy testvért, egy jó barátot és egy volt zenésztársat. (...) Alannek komoly gyökerei voltak a pittsburghi és a New York-i hardcore színtéren is" – írta pénteki posztjában az 1980-ban alapított zenekar.

Az Agnostic Front mellett Peters játszott a Crawlpappy és az Absolution zenekaroknak is.