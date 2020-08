Megvan a raktárkoncertes együttesek listája

Kiderült, hogy a már korábban bejelentett Esti Kornél mellett mely magyar zenekarok adhatnak raktárkoncerteket a közeljövőben. A 13 hazai fesztivál idei tervezett fellépőlistája alapján összeállt százas listát a koronavírus-járvány miatt lehetetlen helyzetbe került könnyűzenei szektor megsegítésével megbízott Lobenwein Norbert (VOLT Fesztivál, Akvárium, Strand Fesztivál főszervező) közölte az Indexszel.

Az elmúlt napokban már majdnem mindenkivel egyeztettünk a tervezett fellépők közül. A 100-as listáról eddig 90-en mondtak igent a felkérésre. Az egyeztetések folyamatosan zajlanak

– mondta.

A lista alapján a következő előadók már biztos tarthatnak raktárkoncerteket:

30Y, A kutya vacsorája, Ákos, Alvin és a Mókusok, Analog Balaton, Anna & The Barbies, Aurevoir, AWS, Bagossy Brothers Company, Belau, Bëlga, Besh O Drom, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Brains, Budapest Bár, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Cloud 9+, Colorstar, Csaknekedkislány, Deep Glaze, Depresszió, Dope Calypso, Dorothy, Elefánt, Erik Sumo Band, Fatal Error, Felső Tízezer, Fish!, Follow The Flow, Fran Palermo, Hangácsi Márton, Hétköznapi Csalódások, Honeybeast, Horváth Tamás, Hősök, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & The Parazol, Jazzékiel, Jetlag, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kalapács, Kiscsillag, Konyha, Lazarvs, Leander Kills, Lóci játszik, Margaret Island, Mary Popkids, Middlemist Red, Moby Dick, Mordái, Mörk, Mulató Aztékok, Müller Péter Sziámi and Friends, New Level Empire, Ocho Macho, Ohnody, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Platon Karataev, Pokolgép, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Ricsárdgír, Road, Rúzsa Magdi, Saya Noé, Skeemers, Slow Village, Soulwave, Sör és Fű, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers, The Qualitons, Trillion, USEME, Vad Fruttik, Wellhello, Yesyes, Zagar, Zorall

A lista a későbbiekben még bővül.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda Lobenwein Norbertet kérte fel arra, hogy állítson össze a kormány által biztosított segélycsomag három szegmense – élő legendák, népzene és fesztiválzenekarok – közül az utóbbiból egy listát, hogy mely zenekarok kapjanak állami támogatást.

Lobenwein hétfői, Facebookon közzétett helyzetjelentésében azt írta, a szervezésben résztvevő kollégáival együtt azt szerette volna, hogy ne személyes ízlés alapján álljon össze a raktárkoncert szervezésére jogosult előadók névsora, ezért bekérték 13 idei elmaradó fesztivál tervezett programját, ezeket alapul véve állították össze azoknak a produkcióknak a listáját, amelyek raktárkoncerteket tarthatnak.

A kormány eredetileg 40-50 előadó közönség nélkül vagy minimális nézőszámmal rögzített koncertjét támogatta volna, ám végül százra emelték azoknak a fesztiválzenekaroknak a listáját, amelyek részesülhetnek a kormány 5,3 milliárd forintos segélycsomagjából. A száz zenekart a következő fesztiválok programja alapján állították össze: Bánkitó, Fishing on Orfű, Szegedi Ifjúsági Napok, FEZEN, Tábor (ex-Sörolimpia), EFOTT, Volt, Strand, Művészetek Völgye, Campus, East Fest, Rockmaraton, Kolorádó.

"Minden fesztivál elküldte azt a line-upot, amellyel 2020-ra készült. Összegeztük, hogy mely zenekarok, hány fesztiválon vettek volna részt idén. A lista tetejére került az, akit tíz fesztivál hívott volna meg (egy volt ilyen), az aljára pedig az, akiket csak egy fesztivál. A 100-as listába mindenki belefért, akit 2-nél több fesztiválon láthattunk volna idén" – magyarázta hétfői posztjában a kiválasztás folyamatát Lobenwein. Ebből a bejegyzésből derült ki az is, hogy a tíz fesztiválfellépését is lemondani kényszerülő Esti Kornél került a felsorolás legtetejére.

Korábbi cikkünkben megírtuk: a raktárkoncerteket adó előadók a fellépéseikért a gázsijuk ötszörösét kaphatják majd meg, de legfeljebb kb. 15 millió forintot; naponta három koncertet tartanak majd az Antenna Hungária raktárépületében; a fellépéseket egy állami cég fogja streamelni. Az Index megkeresésére korábban több zeneipari szereplő is elmondta, hogy néhány zenekar kifejezetten ódzkodik a projekttől, de a fennmaradásuk és a háttéremberek megmentése érdekében elvállalják a raktárkoncerteket. A Wellhello frontemberei, Fluor és Diaz már eldöntötték, hogy a saját részüket felajánlják a háttérben dolgozó csapatuknak.