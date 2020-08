Mefedron, nyugdíjas nőcsábász, kamu Prodigy és szörnyű szóviccek: a kedvenc Sziget-videóink

Huszonhét év után először idén nem tartották meg a Sziget fesztivált, ami hatalmas érvágás a turizmusnak, a könnyűzenei iparnak, de az Index nézőinek is. A videórovat több mint tíz éven át készített anyagokat a fesztiválról: bemutattuk az utolsó punkokat, a szar útját, volt pasizó- illetve csajozóversenyünk, és az olyan egészen döbbenetes bulikon is ott voltunk, mint egy Aradszky László- vagy egy Kozsó-fellépés. És ezeken túl voltak még az igazán nagy dobásaink: úgyhogy összeszedtük a kedvenc videóinkat, amiket ma is érdemes újranézni!

Egy legendás videó a kezdetekből

Norbit és Rékát életükben először 2007-ben vitte ki a Szigetre Vincze Barbara és Ács Dani, ahol a fitneszpáros még az előzőleg reméltnél is jobb videós alannyá változtak. Ez az a videó, amiben Norbi egy nagymonológjában kifejti, hogy a fesztiválon a 16 éves lányok négy napig nem fürdenek, de közben odaadják a szüzességüket harminc embernek – és itt még csak a videó második percében járunk.

Fitneszfasiszta neokonzervatív a szigeten

A nagy Sziget-természetfilm

2013-ban öltött formát Stöki régi terve, hogy a Gyöngyvirágtól lombhullásig című, hatvanéves magyar természetfilmet újraforgassuk, de főszerepben a Szigettel. Lengyel-Szabó Péterrel készítettek egy első vágatot a hangból, és ezután Péter napokon át loopolva hallgatta újra és újra a pár percesre összerakott szöveget, miközben a fesztivált járta – és így eközben született meg hozzá a teljes képanyag.

Nőstényre lesnek a Sziget ragadozói

"Az ember színe fehér, remélem, ez belefér"

Hogy sikerült egy olyan, pozitívnak szánt kezdeményezés, mint a Sziget 2009-es antirasszista napja? Mondjuk úgy, hogy felemásan, a mai napig kényelmetlen megszólalásokkal.

Nekem is vannak zsidó barátaim

Amikor éjszaka, a Dunán átúszva kommandóztunk be a Szigetre

Kellemes vízben, egy sokat segítő gumikrokodillal néztük meg, hogy be tudunk-e jutni illegálisan a Hajógyári-szigetre. Minden gond nélkül ment, de a beérkezés után rámozdultak az őrök a bekommandózó Földes Andrisra, akinek végül sikerült eltűnnie a szemük elől. Ezután a videó után büntetésből örökre lehúzták Andrist a szigetes sajtólistáról. A csavar a sztoriban egyébként az, hogy a főszereplő Andrisnál még nehezebb feladata volt a láthatatlan operatőrnek, Daninak, aki egy benejlonzacskózott kamerával úszva forgatta le a videót.

Kommandós riporter úszott be a Szigetre

Rogán Antal egy vödör mojitóval

Ez a videó önmagában egy kordokumentum 2007-ből, amikor még kormánypárti (azaz nemfideszes) és ellenzéki (fideszes) politikusok is szóba álltak az Indexszel, lazán beszélgetve arról, hogy ki hogyan bulizik a Szigeten. De az egyik legérdekesebb jelenethez érdemes 3:20-hoz tekerni, ahol egymást érik az olyan pillanatok, ami már biztos, hogy nem történne meg: Rogán Antal barátságosan beszélget az Index riporterével, oldalán (akkor még) Gaál Cecíliával, majd megmutatja a kamerának a műanyagvödörnyi mojitóját.

Politikusok a szigeten

Hogyan szed szét egy újságírót a kati?

Egy újabb videó 2010-ből, amit ma már nem lehetne elképzelni: vajon milyen visszhangot kapna 2020-ban egy olyan videó, ahol egy nem kormánypárti újságíró kipróbálna egy mefedronkészítményt csak azért, hogy megmutassa, mik a hatásai, mennyire ellenőrizetlen ez a piac, és ráadásul mennyire könnyű beszerezni ezt a cuccot?

Kipróbáltuk az új partidrogot, a katit

Megérkezik Károly bácsi

Károly bácsival már forgattunk egy többrészes portrét, amikor az unokájában felmerült az az ötlet, hogy mi lenne, ha kivinnénk a 86 éves nagypapáját a Szigetre? Károly bácsi pedig jött és mindenkit levett a lábáról.

Egy 86 éves nőcsábász kalandjai a Szigeten

Csak egy szó: óriáscsikló

Korábban még egészen más szinteken ment a csajozás, mint Károly bácsinál: nőtipológia és meglepő anatómiai felfedezések 2009-ből.

A világ legérdekesebb dolga

Menekülttábort csináltunk a Szigetből

2015-ben tombolt menekültválság, és minden tele volt azokkal a panelekkel, hogy "minek jönnek ide, nem tudnak viselkedni", vagy épp azzal az üzenettel, hogy "próbáljuk meg megérteni őket, meg egyébként is továbbmennek". Aztán ezeket a mindenki által ismert szövegeket egy az egyben átültettük a Szigetre érkező fesztiválozókra, és minden összeállt.

Ezek rengetegen jönnek, és szétbulizzák az országot!

Kértek egy kis ginát az arcotokba?

2018-ban a friss videós gyakornokok elvállaltak egy nem veszélytelen kísérletet: úgy tettek, mintha egyikük be akarná ginázni a másik óvatlanul otthagyott poharát, és kíváncsiak voltunk arra, hogy a fesztiválozók vajon közbe fognak-e avatkozni. Benne volt az is, hogy mindenki magasról tesz az egészre, de az is, hogy egy önjelölt igazságosztó elkapja a kamuginázó Trencsényi Ádám grabancát. Aztán végül meglepően jófej volt minden fesztiválozó, még az is, aki inkább saját maga megitta a beporcukrozott fröccsöt, lesz, ami lesz alapon.

Szólnak neked, ha begináztak a Szigeten?

A nyelvek közötti határok lebontása

De csináltunk egészen másfajta emberkísérletet is, például azt, amikor megnéztük, hogyan reagálnak a külföldiek egy csakis magyarul beszélő riporterre. Ez az ötlet önmagában kevés lett volna, de attól működött igazán jól, ahogyan Dezső Andris teljes átéléssel csinált magából hülyét a kamera előtt.

Magyar vagyok, nem turista a Szigeten

Prodigy Balázs

2014-ben Pándi Balázs levágatta a haját és a Prodigy (nemrég elhunyt) frontemberének, Keith Flintnek sminkelte magát. Aztán bement a rajongók közé.

Tényleg te vagy a Prodigy?

Hé, Sajó!

Sajó Dávid utálta a fárasztó szóvicceket, főleg akkor, amikor 2016 nyarán egy egész balaton soundos videót annak szenteltünk, hogy őt fárasztjuk ilyen viccekkel. Aztán kiderült, hogy egy-két fesztiválon maguktól is odament pár olvasó Dávidhoz csak azért, hogy előadják nekik a saját fárasztó viccceiket. És ezután jött az ötlet: mi lenne, ha rengeteg embert beszerveznénk, bemikrofonoznánk, és rejtett kamerákkal felvennénk, ahogy előre megírt szörnyű vicceket mondanak Dávidnak?

Aki már próbált valaha találkozót szervezni a Sziget különböző pontjain, az tudja, hogy ez milyen nehéz feladat – főleg akkor, ha kilenc ilyen találkozót akar leszervezni, és mindet fel is akarja venni úgy, hogy ne bukjon le az áldozat előtt. Végül ez lett az elmúlt évek egyik legbonyolultabban elkészülő Indexvideója, ami ráadásul semmi másról sem szólt, csak szóviccekről.