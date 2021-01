Fémmel dúsított középkori dallamok

Mi a mittelalterrock receptje? Vedd a nem túl dallamos német nyelvet, adj hozzá egy jó nagy adag feszes tempójú rockzenét, és ízesítsd középkori hangszerekkel gazdagon.

Lássuk be, a német nyelv nem dallamosságáról híres. A német Julio Iglesias, Reinhard Mey slágerei, a lágy dallamok által kísért mássalhangzó-torlódások miatt néha inkább hangzanak valamilyen ógermán átoknak, mint sanzonnak.

Azonban vannak zenei stílusok, amikhez kitűnően passzol a pattogó hangokból álló német szöveg. Elég csak a Kraftwerkre, a Rammsteinre vagy Laibachra gondolni.

A YouTube-ra írt megjegyzések alapján egy relatív új, német stílus ejti ámulatba a nemzetközi hallgatóságot: ez pedig a mittelalterrock, azaz a középkori rock igen gazdag és színvonalas felhozatala.

A folk-metál egyik vonulatának tekinthető stílust szinte kizárólag német nyelvterületen, elsősorban Németországban művelik. Jellemzője a klasszikus rockhangszereken túl vonósok, és olyan egzotikus hangszerek használata, mint a skót duda, a tekerőlant, és különböző fuvolák, furulyák. A pogányrock vonulattal ellentétben nem a kereszténység előtti időkről énekelnek, hanem közép és kora újkori témákat dolgoznak fel.

Latin vagy középkori német szövegeket modern irodalmi német nyelven megzenésítő dalaik mellett teljesen modern témák is előkerülnek, a sokszor 7-10 tagú együttesek előadásában. Bár a dallamok és a hangszerelés sok párhuzamot mutat az angol/ír rockosra hangszerelt népdalokkal, illetve a pirate-rock vonulattal, hallgatva a különbség eléggé nyilvánvaló.

Az egyik legrégebb óta működő zenekar a 2000-ben alakult Saltatio Mortis. Tagjainak hajviselete sokszor inkább punkelemeket idéz, de a zenéjüket talán tévedés nélkül nevezhetjük a zsáner legjellegzetesebb képviselőinek. Náluk középkori, sőt bibilai történetek (Satan's Fall) mellett, mitológiai (Prometheus) vagy teljesen modern témák is előkerülnek.

A Wachstum über alles, azaz Növekedés mindenáron című számuk a német himnusz régebbi és újabb változatának modern, gúnyos, de egyben húsba vágóan pontos, azonban a tartalmat mégsem kifigurázó újraértelmezése. Az alábbi klip napjaink világának álszentségét állítja pellengérre: Wo Sind die Clowns? (Hol vannak a bohócok?).

Közel sem ennyire régi, de már szintén több nagy lemezt kiadó csapat a d'Artagnan. A találóan muskétásrocknak nevezett műfajban alkotó csapat öltözködése egyértelműen utal az általuk megjelenített korszakra. A korábbi An der Tafelrunde a kerekasztal lovagjairól szól, míg Wallenstein című számuk a híres XVII. századi hadvezérre utal, de több másik dalukban is a Három testőr korszakát idézik meg. A C'est la vie fülbemászó dallama elsőre megragad az emberben.

A Santiano zenéje azonban már kissé határterület, a zenekar ugyanis elsősorban hajós, halász vagy a tengerhez másképp kapcsolódó témákat dolgoz fel. Muzsikájuk mégis egyértelmű párhuzamokat mutat a másik két zenekaréval. A Gott muss ein Seemann sein (Isten is biztos tengerész), vagy a Fiddler on the Deck (Hegedűs a fedélzeten), a Maedchen von Haithabu (Haithabui lányok) mellett feldolgozták Mike Oldfield, To France-át Lieder der Freiheit (Dalok a szabadságról), és Das Boot film főcímzenéjét is Könnt ihr mich hören (Hallotok engem?) címmel.