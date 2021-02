A szobánkba is bekúszhat a zöld szemű szörnyeteg

A szerelmi bánat, a féltékenység és az internetes zaklatás keserédes hármasát dolgozza fel a BittnerSweet zenekar új klipjében, amelyben Kuna Kata színésznő és Pásztor Máté színész is főszerepet kap.

Az Új Barátod című daluk itt, az Indexen látható és hallható először.

A dal témája a bénító féltékenység, amelyet akkor érzünk, ha volt kedvesünket egy másik ember oldalán látjuk. A klip viszont rámutat egy nagyon komoly, egyáltalán nem ritka jelenségre: a netes sztalkerkedésre is.

Mert vajon meddig és hová követhetjük a másikat; hol húzódik az intimitás, a magánélet határa? A választ pedig sokkal könnyebben megadhatjuk, mint gondolnánk.

Bittner Dániel a zenekar dalszerző-énekese mindent elmond a dalról, valamint arról is, miért veszélyes az internetes zaklatás.

Hazudik, aki azt mondja, hogy még nem volt féltékeny. Ez is az emberi lélek része. Nem mindegy azonban, hogyan bánunk ezzel az érzéssel, tudni kell a határokat, mert könnyen olyan szörnyeteggé válhatunk, aki elől mindenki menekül.

Ezt mondja Bittner Dániel, aki szerint Az új barátod című daluk alapszituja eléggé aktuális. Merthogy amikor valaki nagyon eltalálja az ember lelkét, és a Facebookját vagy az Instáját görgetve úgy látja, hogy az ő életében minden klappol, ő viszont még mindig önsajnálatban ül, akkor azt érzi, hogy ebből az állapotból valamiért nem tud kikecmeregni.

Akinek viszont már van kellő önismerete, az érti, hogy a féltékenysége sosem a másikról szól, hanem önmagáról. Mondjuk saját alacsony önértékeléséről vagy rossz választásairól mesél. Vagy akár féltékenység képében újjáéledhet egy régi elhagyatásélmény is. De a világ legféltékenyebb emberének is (nem én vagyok az) el kell fogadnia előbb-utóbb, hogy egyik ember sem birtokolhatja a másikat.

A klipben Covid-mentes életképek láthatók, és ez a zenekar tudatos döntése volt. Úgy érzik, nem kell mindennek a vírusról szólnia. Az emberek eközben is élnek, álmodoznak, reménykednek, szeretnek vagy éppen féltékenykednek. A klipet amúgy épp a tavaly nyári könnyítési időszakban forgatták, és akkoriban még nem volt kötelező a maszkhordás. Bittner Dániel így vélekedik a veszélyhelyzetről és annak hatásairól:

Lássuk be, ez az egész helyzet nagyon sokaknak rendkívül megterhelő mentálisan. Nemcsak azért, mert biztosnak vélt egzisztenciák borultak fel, hanem azért is, mert olyan egyszerű dolgokat sem tehetünk meg, amik korábban maguktól értetődőek voltak. A bezártság kegyetlenül szembesít önmagunkkal, sokakból pedig a legrosszabbat hozza ki. Ha másokkal élünk együtt, most nem igazán tudunk pl. programokba menekülni a megoldatlan kapcsolati szituációkból – levezetetlen feszültségeink, frusztrációink ezerszeresen csapódnak le a másikon. Ugyanakkor ez egy soha vissza nem térő lehetőség arra is, hogy megtanuljunk normálisan kommunikálni a másikkal és jobban kezelni a nehéz helyzeteket.

Bittner Dániel amúgy kifejezetten élvezi a bezártságot, mert ez egyfajta belső utazásra és alkotásra inspirálja. A zenekar többi tagja pedig a koncertmentes időszakban is tevékeny: van, aki kaját szállít ki, és akad olyan is, aki építkezésen is dolgozik – pedig tényleg csúcskategóriás zenészek.

A színpadon a BittnerSweet! A 2018 elején alakult zenekar Bittner Dániel dalszerző-énekes köré szerveződött. Tagjai: Tóth Olivér dobos, Martinkó Tamás gitáros és Horváth Gábor basszusgitáros.

