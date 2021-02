Császár Előd 25 év után a Tiltott Szerelemmel tér vissza

Vadonatúj hangszerelést kapott Császár Előd 1996-os szerelmes dala, a Tiltott szerelem. A zeneszerző és énekes Nikával és Lotfi Begivel azt reméli, hogy az új hangzású dal illeszkedik a kor, valamint a Valentin-nap elvárásaihoz.

Már amennyire a Bálint-nap illeszthető a Valentin-naphoz.

Vagyis a dal régi-új, ám Császár Előd ezúttal nem Eördögh Alexa oldalán énekel, hanem Veres Mónikával, vagyis Nikával. Az összehasonlítás kedvéért azért beidézzük az eredeti verziót is, és még szavazni is lehet arról, hogy a dal XX. századi vagy 2021-es verziója jut közelebb a szívekhez.

A háttérinformáció szerint a Tiltott szerelem újragondolását Császár Előd barátnője, Kiss Rachel vetette fel, aki kreatív producerként végig is kísérte az alkotói folyamatot. A dalhoz, amit ma már egyenesen szerelemhimnuszként aposztrofálnak egyedi látványvilágú klip is is készült.

Képi elemeit az első kockától az utolsóig Császár Előd rajzolta, és a grafikai munka mellett a vágást is magára vállalta.

Császár Előd a közelmúltban tért haza Amerikából, ahol Shane54 néven futott be karriert, világszinten jegyzett DJ-vé vált. Nyolc évvel ezelőtt az Égető Márióval (Myon) jegyzett daluk, a Lie To Me hosszú ideig vezette a Billboard Dance listát is.

Császár Előd magyarországi karrierje azt követően tört meg, hogy 1998. december 17-én halálos közlekedési balesetet okozott, amikor Budapesten autójával megcsúszott, karambolozott egy rendőrautóval, amelynek vezetője, egy 25 éves rendőrtiszt meghalt.

A dalszerző énekes az eset óta amúgy nem először tűnik fel a magyar médiában, vezetett például műsort a Class FM rádióban, 2019-ben pedig az RTL Klub Konhyafőnök VIP adásaiban mutatta meg gasztronómiai tudását.

És akkor most idézzük meg az eredeti Tiltott szerelem című dalt, majd jöhet a szavazás.

Melyik Tiltott szerelem dal a jobb? 35 Az eredeti Eördögh Alexával (1996)

12 Az új feldolgozás Nikával (2021)