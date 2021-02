Ingyenes online koncerttel köszöntik a 95 éves Kurtág Györgyöt

Négy estén át Kurtág Györgyöt ünnepli a Budapest Music Center a zeneszerző 95. születésnapja alkalmából. A Kurtág 95 című fesztivál koncertjei csak online lesznek elérhetők, viszont bárki ingyenesen megtekintheti a BMC, a Zeneakadémia és a Müpa weboldalain 2021. február 18–21. között.

korunk legnagyobb kortárs zeneszerzői között tartják számon, aki félreismerhetetlen tömörségű remekműveiben alig néhány hanggal képes megragadni a végtelent.

A BMC Recordsúj lemezmegjelenéssel, a szerző egyik legjelentősebb művének, aBornemisza Péter mondásainak új felvételévelis köszönti a 95 éves Kurtág Györgyöt.

A Budapest Music Center 1996-os alapítása óta foglalkozik a kortárs magyar zene értékeinek bemutatásával. Évente mintegy 700 rendezvényt szervez, ennek felét a klasszikus, kortárs és jazz-zenei koncertek, zenei ismeretterjesztő előadások, közönségtalálkozók, zenei kurzusok és továbbképzések adják.

KURTÁG GYÖRGY

A mai Romániához tartozó Lugoson született 1926-ban, a II. világháború után – Budapestre áttelepülve –, 1945 őszén vették fel a Zeneakadémiára. Kadosa Pálnál tanult zongorát, zeneszerzést Járdányi Páltól, Veress Sándortól és Farkas Ferenctől, Weiner Leónál pedig kamarazenét. 1957-től egy évet Párizsban töltött, ahol látogatta Olivier Messiaen és Darius Milhaud óráit is. Zenei identitása ekkortájt fordult a kis formák felé, Stein Marianne hatására. 1967-ben lett a Zeneakadémia tanára. Előbb Kadosa asszisztenseként zongorát tanított, később a Kamarazene Tanszéken folytatta a munkát, ahol Mihály András és Rados Ferenc mellett ő is egyéni módon képviselte a magyar kamarazene-tanítás hagyományait. 1986-ban kérte nyugdíjazását a Zeneakadémián, de máig tanít. Tanítványai között volt Kocsis Zoltán, Schiff András, Keller András, Csalog Gábor. 1981-ben bemutatott A boldogult R. V. Truszova üzenetei című műve tett nemzetközileg is elismertté. Első operáját, a Fin de partie-t mintegy tízéves alkotói munka után, 2017 nyarán fejezte be. A Samuel Beckett azonos című drámája alapján komponált művet a milánói Scalában mutattak be 2018. november 15-én.