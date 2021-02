Február tizenötödik napja fontos dátum. Ez a nap ugyanis nem Valentin-nap, semmi köze a kötelező szerelemhez, vagyis ahhoz, hogy valamivel kedveskedni kellene életünk vagy éppen mások élete párjának. A virágárusoknál visszaesik a forgalom, kevesebb fogy csokoládéból, a csatornákról lekerülnek a romantikus filmek, és a zeneipar szereplői sem ringatóznak a romantika óceánján.

Ám február tizenötödike leginkább azért fontos dátum, mert az élet visszatér a mindennapok rendjéhez, és egy olyan világban, ahol a hétfő után sima kedd jön, a péntek pedig holtfáradtan mászik a szombatra, kiderülhet végre, mit is, mennyit is ér a szerelem.

Nincs kötelező csokor, se bonbon. Se ékszer, se ajándék, se szívecske. Se lufi. Se piros.

Na, így már érdekes lehet az, hogyan szólnak például azok a dalok, amiket amúgy Valentin-napra írtak, időzítettek. Vajon február tizenhetedikén vagy éppen huszadikán is megérintik a lelket?

Nézzük meg, hogyan szól az egri punk-rock banda, a The Wallkids szerelmes dala, a Hiába futsz!, amiről a fiúk azt mondják, ez az év legpunkosabb szerelmes nótája – miközben egy értelmetlen menekülésről szól. Kétségtelen, ez a szerelem sajátos megközelítése, de hát... Mutasson bárki olyan szerelmet, amely mindenkinek ugyanazt jelenti, mindenkinek ugyanarról szól! És a szerelem elől, mint tudjuk, amúgy is lehetetlen elfutni. Vagy ha mégis, hiába...

Az egri fiúk amúgy új lemezen dolgoznak, a Hiába futsz! című dalt is erre szánják – Az utolsó tánc, valamint Az élet szabadon című nóta mellé. A szerelmes dal idővel klipet is kap, ahogyan a Ne állíts meg! című daluk is. A forgatáshoz ismét Szabó Norman rendezőt kérnék fel, akivel Az élet szabadon filmet is elkészítették.