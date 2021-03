Beyoncé a legtöbbször díjazott előadónő a Grammy történetében

Beyoncé történelmet írt, amikor az idei, a 63. Grammy-díj-átadón őt választották a legjobb R&B előadónak. Az eddigi 79 jelölése mellett ez volt a 28. győzelme, és ezzel ő a Grammy történetének legtöbbet díjazott női előadója.

Örömét nyilván megsokszorozta, hogy a gálán a legjobb zenei videóért (Brown Skin Girl) járó elismerést is besöpörte, de az elismerésbe osztozott kilencéves lányával, Blue Ivyvel (aki még csak nyolcéves volt, amikor a díjra jelölték) és a harmincéves WizKiddel is.

Beyonce lányának ez volt az első jelölése, amit máris díjra váltott, WizKidnek ez volt a második jelölése, és szintén az első elismerése.

Beyoncé Giselle Knowles újabb elismerése azért is értékes a női Grammy-díjak történetében, mert Ella Fitzgerald is „mindössze” 13 díjat tudhat magáénak, igaz, húsz jelölésből. De Lady Gaga is „csak” 12 díjat vitt haza 29 jelölésből. Linda Ronstadt 27 jelölésből 11-et, ugyanezt Taylor Swiftnek 41 jelölésből sikerült elérnie. Bonnie Raitt 26 jelölésből tízszer nyert, a 31-szeres jelölt Sheryl Crow 9 alkalommal. Barbra Streisand 46 jelölésből 8-at váltott díjra, Tina Turnernek ez 25 jelölésből jött össze. Madonna 7 díjat kapott a 28 jelölésből, Whitney Houston 25 jelölésből 6-ot váltott díjra. Mariah Carey ötször nyert a 34-ből.

A jelölések és elnyert díjak arányában Adele áll meglehetősen előkelő helyen: 18 jelölésből 15-öt váltott díjra.