Feltámadt az Iron Maiden, pedig el sem temették

Újabb koncertlemezt publikált az Iron Maiden, így lassan nemcsak a középkori vasszűzzel gyötörhetjük a rajongókat, hanem azzal is, hogy arra kérjük őket: sorolják fel a zenekar összes élő albumát. Az új, Nights of the Dead, Legacy of the Beast: Live in Mexico City műsort 2019 szeptemberében rögzítették, ahol három telt házas koncertet adott a zenekar.

Az Iron Maiden a popkultúra talán legtöbb merchandisingot elállító zenekara, két éve az életműkiadás egy-egy lemezéhez Eddie kabalát és felvarrókat is adnak, szóval esetükben szinte fordított a helyzet: a bazárárukhoz kapjuk az albumot, afféle kísérőajándékként. A stáb a zenekar minden fellépését dokumentálja – még az első, 1984-es magyarországi koncertjük egy része is fenn van a videómegosztókon –, így természetesen felvették a mexikói koncerteket is.

Mivel Mexico City lakói igazán meghitt viszonyt ápolnak a halottaikkal, nyugodtan mondhatjuk, hogy a hely afféle testvérvárosa az Iron Maiden képzeletbeli nekropoliszának.

A lemezzel nincs semmi gond, még az sem, hogy számolatlanul jelentek meg az elmúlt évtizedekben a zenekar koncertalbumai, olyanok, mint a sorlemez értékű 1985-ös Live After Death, az 1992-es Live at Donington, az 1993-as A Real Live One, a 2002-es Rock In Rio, de itt van a 2017-ben publikált The Book Of Souls: Live Chapter is. Egy koncertlemeznek általában akkor van létjogosultsága, ha megmutatja egy-egy dal másféle kiterjesztését is, ha előkerülnek ritkán játszott számok, esetleg olyanok, amelyek nem jelentek meg lemezen.

No, itt szó sincs ilyesmikről, a legnagyobb slágerek gyűjteményét kapjuk, és a Sign Of The Crosson kívül – ami a Blaze Bayley-féle korszak szerzeménye – egy biztonsági játéknak tűnő setlistet kapunk. És hát Dickinson majdnem olyan jól énekelt most is, mint a Live After Death-en, mégis ugyanazt halljuk – a szerethető kis hibákkal együtt –, amit az elmúlt közel negyven évben.

Az Iron Maiden titka az, hogy minden kiskamasz ilyennek képzelte az eszményi metál zenekart, az eszményi rock-horror-showt, lépegető szörnyekkel, szarkofágokkal, gályákkal, a kalandregények összes kötelező motívumával együtt. Így aztán a kamaszok 1984 nyarán a Delfin-könyves polc mellől egyszerűen átsétáltak a BS parkolójába, az Iron Maiden első magyarországi koncerthelyszínére. Itt is megkapták a kalandregényeket, öt percben elmesélve, erős gitárkísérettel, csak flinták és nyílpuskák helyett Fender Stratocasterrel, Ibanez Destroyerrel, Gibson Les Pauls-szal kényszerítettek megadásra mindenkit.

A nyolcvanas évek a heavy metal aranykora, amikor is – a rocktörténetben szinte egyedülálló módon – az Iron Maiden zsinórban megjelentetett hét hibátlan albumot

Iron Maiden 1980,

Killers 1981,

The Number Of The Beast 1982,

Piace Of Mind 1983,

Powersave 1984,

Somewhere In Time 1986,

Seventh Son Of A Seventh Son 1988,

és ezen felül az elmúlt negyven évben még számos remek lemezzel álltak elő (Fear Of The Dark, Brave New World, Dance Of Death, The Book Of Souls). Szóval, azt kell mondanunk, hogy nincs még egy ilyen erős klasszikus metál életmű a műfaj történetében.

A Nights of the Dead, Legacy of the Beast: Live in Mexico City afféle örömzenélés, best of műsor, olyan meghatározó heroikus metál eposzokat hallunk zsinórban, mint az Aces High, a Where Eagles Dare, a 2 Minutes To Midnight, a The Trooper, a Revelations, a Flight Of Icarus, a Fear Of The Dark, a The Number Of The Beast, az Iron Maiden, a Hallowed Be Thy Name, a Run To The Hills… Szóval, alapvetően

a nyolcvanas évek első feléből szemezgettek, és ez részünkről rendben is van. A tripla vinyl album afféle beavató válogatás lehet azoknak, akik most ismerkednek a zenekarral, egyébként főleg a gyűjtők tekerednek majd rá.

A lemezen szokás szerint túlteng a közös éneklés kodályi szelleme, tele van o-ó-zással, de annyi a sláger, hogy egy pillanatra sem ül le a műsor. A daloknak máig komoly élvezeti értékük van, nem csoda, hogy az Iron Maiden negyven éve a metál tápláléklánc csúcsragadozója.