YouTube-diszkó, 11. hét

Micsoda hajcihő! Póthaj, festett haj, kreppelt haj, hajbókoló pufidzsekis Pachmann Péter. És ha ez még mindig nem lenne elég, a heti YouTube-trending összefoglalóból az is kiderül, mi az a babúzús, és hogy kell gatyába nyúlni sutyiba.

YouTube-diszkó sorozatunkban a felkapott YouTube-videóklipeket elemezzük.

LÁSSUK, MIT SZERETTEK NAGYON A HÉTEN!

NEMAZALÁNY x SOFI – MENEDÉK

Nemazalány x Sofi igazi trendingszédelgők. Nem is akárhogy! Abszolút elsők megint. És ez azért igazán nagy dolog, mert a Menedék szinte semmiben sem különbözik az Üres Szívek című, előző számtól. Ugyanaz a séma, ugyanaz a triolázó ének, ugyanaz a sulibuli-minőség. Csak arról tudok írni, ami ezúttal különbözik, ez pedig Nemazalány hajszíne.

Tehát akkor, elmentek a pasik, lányok, végre beszélhetünk az igazán fontos dolgokról: kezdjük ott, hogy nehéz eldönteni, hogy ez szőkésbarna vagy barnásszőke. Ahogy azt is nehéz megítélni, hogy egyszínű, homogén-e, vagy satírral dobták fel. Én még azt is meg merném kockáztatni, hogy esetleg póthajjal van dolgunk. 01:56-nál (ugye már nincsenek itt a férfiak, akik figyelmét elterelné az áttetsző felső és a kivillanó fekete melltartó?) gyanús nekem, hogy az igazi haj csak a nyakláncig ér, és, ami alatta van, az mind hazugság (póthaj). Óriási kontraszt 02:20-nál az új hullámos hajviselet. Kicsit kevés, mint sünben a dajer, de legalább megtudjuk, hogy milyen sokoldalú Nemazalány. Ugye mind emlékszünk, hogy néhány héttel ezelőtt még koromfekete hajjal láttuk?

Jaj, csak nekem hiányzik Lil G Nemazalány mellől? Addig lehetett ő a jó zsaru, amíg Lil G volt a rossz. Úgy látszik, ezzel egyedül lehetek, hiszen Nemazalány továbbra is hasít. Trending első hely, de a frizurája továbbra is tartós.

Pachmann Péter – Szavak nélkül

Ha valami mellett nem lehet elmenni a héten a YouTube-on, akkor az Pachmann Péter. Hogy kerül ide? Mi a célja? Kinek mond és mit? A hét legérdekesebb tartalma a Szavak nélkül.

A kreppelt haját a tükörben ellenőrző kislány Fluimucil Ábelt megszégyenítő átéléssel kérdezi a fotókat nézegető Pétertől: „Apa, ki ez a lány?”. Apa jelentőségteljesen hallgat, majd indul a szám intrója, ami az animációval együtt pontosan olyan, mint egy infotainment műsor főcíme, várom is, hogy beköszönjön Pachmann Péter: „Jó estét kívánok, kezdünk, ez itt az új számom, hölgyeim és uraim”, de ehelyett egy fotelben ülve zúz légszintetirátorozva. Majd párhuzamos történetvezetéssel bemutatja, ahogy egy próbababával molyol fekete-fehérben, míg a vágyott lány egy piros szoba piros foteljében ül egy felnyírt hajú, fiatalabb és dominánsabb férfi ölében, aki bonbonnal kínálja.

Pachmann közben feláll, sárga dzsekijét pirosra cseréli, és egyre energikusabb: láthatóan kezdi átjárni a zenében rejlő fiatalos hevület. Közben a szöveg hatalmas tüzet, lángot említ az épp kezdődő refrénben, a kamera pedig klipesen billen jobbra-balra. A második versszakra Péter szép ruhába öltözteti a babát, és elkezdi kiművelni. Talán egy művészeti albumot lapozgat neki, de az is lehet, hogy a Pontyvilág legfrissebb számát, sajnos nem látni tisztán. Az egész jelenet elég pszichós, várom, hogy Péter is női ruhát öltsön és késsel rohangáljon. Ehelyett 02:22-nél abuzálni kezdi a próbababát, azt hiszem, ide találó lehet a babúzus kifejezés. 03:00-nál már itatja is. 03:20-tól csak 18 éven felülieknek: nyelves csók, spiccelő lábfejek, combok között felszaladó kezek és pufi kabátos Pachmann Péter. 03:41-nél minden idők legkifejezőbben eltáncolt dobfillje következik, az egy karos öklös lengetés, vagyis szkandertánc.

Ez bizony gifért kiált! Pont azon gondolkodom, hogy hogy lehet valami ennyire hosszú, beleőszülök, mire eljutunk a végéig, és láss csodát, nemcsak én őszültem bele, hanem maga a főhős is, akit úgy festettek és sminkeltek öregnek (az év sminkese díj ezzel el is kelt), hogy közben ugyanaz a kabát maradt rajta. Tartós darabnak tűnik. De nemcsak a kabát maradt, hanem a sztalkolási hajlam is, hiszen öregemberként, már vénülő kezével még mindig ugyanazokat a képeket nézegeti. Végül, egy életpályát lezárva pontot tesz a viszonzatlan szerelem végére, és tűzbe (gyertyába) veti a képeket.

Két fun fact a végére: A szám az Avantgarden nevű zenekar azonos című számának átdolgozása, illetve olvasható a leírásban, hogy a klipben szereplő gyerekek nem kifotózhatóak. Kérdés, hogy akkor mit keresnek egy publikus YouTube-videóban. De mindegy is, mert, ha valaki ki akar fotózni valamit, akkor sokkal inkább a próbababát babuzáló Pachmann Péter lesz.

KKevin – Ma Éjjel

Kakukktojás, ugyanis hivatalos videóklip helyett ez egy hivatalos audió csak. Mégis előkelő helyen a felkapottak között. Biztosan azért, mert ez egy kifejezetten jó szám. KKevin ezúttal egész Fred Durst-szerűen rappel, és bizony nem fukarkodik a kemény ígéretekkel.

Gyere gyere Lehet neked este beteszem Nem lesz szerelem Nem a nejemet keresem Bugyid leveszem Nem leszel a jegyesem Egy éjszakát szeretem Reggelre befejezem

Ki lenne az a nő, aki erre nemet tud mondani? KKevin szerint sincs ilyen, viszont az ellenkezőjéből akad, nem is kevés sőt, túl sok is. És, ha már sok van belőlük, akkor:

Hívd el a barátnődet ő is hagy örvendjen Ma kettőtökkel leszek közvetlen Letépem a bugyikat De sajnálom mert reggel már csumi van Ott vagyok a buliban nyugi van Gyere nyúlj be a gyatyámba sutyiba

Így a szám vége felé már én is egész kedvet kaptam a dologhoz, és, bár a bugyimat nem fogom letépni, ha legközelebb meghallom a számot, KKevinnel együtt fogom énekelni, hogy „nyúlj be a gatyámba sutyiba”.

Rico x Miss Mood – 12 hónap (ft. T. Danny)

Számmisztika x karantén x értékszembesítő költemény. Egy igazi hidegre fényelt, melegségre vágyó, hűvös, búslakodó popszám. Ha tehetné az ember, latexbúslakodóban hallgatná végig. Miss Mood felkérdezi a holnapot, hol van már, közben rommá fagyott balatoni tájképeket látunk, az egészben van valami kétezres éveket idéző romantika, miközben kicsit külföldinek is tűnik a klip. Rico kezdi a rapelést:

Nagy levegő beszív és a szív újra kitár Nem véletlenül sírdogál alattam a gitár

Itt már tudjuk, hogy az alkotók szimbiózisban dolgoztak egy szigorú koncepcióra, a szöveg és a hangszerelés kéz a kézben, itt bizony nem fogunk eltévedni. Nem is tudnánk, hiszen Rico tűpontos karanténkörképet fest nekünk:

De mostanában semmi motivációm, csak játszom Filmezek és agyalok, hogy mit keresek láncon Elvették egy évemet és eggyel több a ráncom

Igen, sajnos az egész szöveg elég rímszótárszagú. T.Danny veszi át a mikrofont, már forradalmibb hevületben:

Túl sok, túl sok, túl sok, túl sok... Volt ez az év Zúzok, zúzok, zúzok, zúzok... Elvisz a hév

Mégis otthon kell maradni, és még a „teló sem csörög”.

A kicsit bukdácsoló rappelés és ostobácska szöveg ellenére rendesen összerakott munka, ami nyilvánvalóan megszólítja a magyar néplelket, hiszen hetek óta előkelő helyen szerepel a trendingben.

Kaukázus: Egyetlen szó (A Dal 2021 – Döntő)

Mi másról szólhatna ez a dal, vagyis A Dal, Magyarország 2021-es slágere, mint a fényről. A fény talán a leggyakrabban megénekelt szó a magyar popban. Teljesen jogosan, hiszen fény nélkül élet sem lenne. Ehhez képest a víz és az oxigén indokolatlanul alulreprezentált. De koncentráljunk magára a tartalomra, vagyis világítsuk meg, tehát beszéljünk ennek fényében róla:

Önmagában az nagy szó, hogy A Dal videója bekerül a felkapottak közé, és ott videóklipekkel és influenszerek sminktanácsaival vetekedhet. Az Egyetlen szó egy élő előadás a döntőből, színpadon a Kaukázus. A zenekar már nem mai csirke, közel 20 éve nyomják, tökös dolog volt jelentkezni a Dalba, és még tökösebb meg is nyerni. Én lábrázást kapok Kardos-Horváth János hamis manóhangjától, és a magyarkodó folkos maníroktól, de örüljünk neki, hogy legalább nem szakállas nő utánoz Celine Diont. Külön öröm Stevie Wondert felfedezni a zenészek között, de sokáig nem csodálhatjuk, hiszen egyből feltűnése után felülnézetből látjuk a színpadot. A vetítés a padlón egy visszafele járó órát mutat, talán ez a leglátványosabb rész. Azt nem értem, miért nem lehetett 4-5 másodperccel hosszabb loopot választani, kicsit olcsó megoldás újra és újra nézni ugyanazt a pár pillanatot az órából.

„Fény kell nekem éjjel, mikor harcolok a sötéttel”, mondja a szöveg, de feltűnik benne még a „Válaszok Istene”, a „továbbhaladás joga”, „szárnyak szárnya”, és „az összes háború” elengedése. Halványlila gőzöm sincs, miről szólhat ez a szám (hacsak nem a gonosz vírusról), mert tőlük ennél sokkal jobb szövegeket hallottam eddig. Az is lehet, hogy így trollkodják meg a Dalt? Nesztek, most megmutatjuk, hogy értelmetlenül egymás mögé hányt szavakkal is meg tudjuk nyerni ezt a „háborút”! Talán egyáltalán nincs igazam, hiszen Vincze Lilla zsűritag szerint ez „aktuális, korszerű, Petőfi rádión túl hallgatható, fiatalos, lendületes”.