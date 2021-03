YouTube-diszkó, 12. hét

Hibát hibára halmoznak a héten. Aztán van, aki megbánja, van, aki iszik, és van, akinek dzsanázzák a nevét. Ezek a hét legfelkapottabb zenei videói.

YouTube-diszkó sorozatunkban a felkapott YouTube-videóklipeket elemezzük.

LÁSSUK, MIT SZERETTEK NAGYON A HÉTEN!

Burai km. T. Danny x G.w.M x KKevin – Káosz

Mostanában nincs olyan hét, hogy G.w.M. vagy KKevin ne lennének a legfelkapottabbak között. A Káosz kifejezetten jó szám, jó az alap, jól is szól, gratula Burainak, a YouTube-pápának. T. Danny szövegével kezdünk, el is kap a lendület, tök vagány és laza a szám egészen addig, amíg maga a szerző nem kezdi el (már megint, illetve még mindig) Justin Timberlake-et utánozni. A többiekhez képest olyan, mintha cérnakesztyűben szkanderezne. 00:50-nél világossá válik, hogy kivétel nélkül minden előadónak több helyen is ki van szakadva a farmerja. Hát ezek a nagy sztárok nem engedhetik meg maguknak, hogy szép új nadrágban járjanak? Az egyetlen makulátlanul felöltözött férfi egy feketebőr-kalapos és maszkos Jacko-emléktáncos, akinek a jelenléte a klipben teljesen indokolatlan, csakúgy, ahogy a táncoslányé, de karanténban ez van, szegény ember kézzel nőz.

Aztán G.w.M. 03:35-től felfényezi Burait, mégpedig:

Burai begurul egy AMG-ben G.w.M M pakk, a csajod térdre megy Évek óta vitatják, hogy kinek mennyi van Évente 300 hakni, azt jól van az

Hát, arra kíváncsi vagyok, hogy hogyan tol le Burai évi 300 haknit a korona alatt, hacsak nem kaszinókban karaokézó krupié. De ha G.w.M. mondja, csak elhisszük neki, elég kemény az úr.

Children Of Distance – Egy életen át

A szám első pár sora után azonnal a Páratlan páros jár a fejemben az AD Stúdiótól. Hiába 20 éves az a szám, még így is sokkal bátrabban van hangszerelve, mint az Egy életen át. A klasszikus könnyfakasztó ballada-hangszerelést, azaz a basszgitár-gitár-zongora kombót csak azzal sikerült megfűszerezni kicsit, hogy a hangmérnök az unalomtól bealudt munka közben, és ráfeküdt a delayre. Aztán rájövök, hogy ez egy főzős videó, és meg is fojtom a bennem élő zenei producert, ehelyett csak figyelem a kockára vágott csirkemellet.

Egészen 01:42-ig tudok civil maradni, ekkor ugyanis olyan minősíthetetlen rap kezdődik, hogy nem tudom eldönteni, hogy paródia-e. Fülemet kikapcsolom, és próbálok újra a videóra koncentrálni: a családon belüli szerepek tankönyvi ábrázolását látjuk, ahogy a NŐ a gőzölgő ételt (amelyből összesen csak egy tányér készült) a FÉRFI elé teszi, majd kimegy a képből, és leül varrni. Később persze minden a helyére kerül, és megértjük, ez miért történt, de addig is az összes szerelmes klisét láthatjuk: romantikusan ülnek a kádban, egy takaró alatt kuckóznak, összevissza bújnak. A klip második fele egy jó hosszú Nescafé-reklám. Végül elérkezünk a dramaturgiai fordulóponthoz: a férfi bizony kerekesszékes, és így értelmet nyer az, hogy a nő miért segíti.

A klip koncepciója így már kifejezetten tetszik, nagyon szépen mutatja a szerelmesek egymásra utaltságát, és a szöveggel együtt egy kerek egész történet rajzolódik ki. A végén a fiú meg is kéri a lány kezét, és nagyon remélem, hogy boldogan élnek, amíg meg nem halnak.

A szövegben az összes olyan szó szerepel, amitől egy nagymama tekintete vizenyősödhet. Ezzel az erővel a Kincskereső kisködmönt is ráolvashatták volna erre a stockzenére.

Nótár Mary – Egymiliószor

Én egyáltalán nem vagyok egy mulatós csávó. Ha mégis mulatok, akkor is sírva. De ez még nálam is átment. Nagyon szépek a ruhák, Mary gyönyörű és magával ragadó, és az egész klip szuperül van fényképezve. Mary, a lagzipopkirálynő képes arra, hogy más kontextusba tegye a mulatóst. Most épp westernbe öltözteti, és jól is működik. Egyedül a zenészek maradnak néha mosolygós civilek, de hát annyi baj legyen. Üvöltsük együtt otthon a négy fal között, hogy

Dzsanázzátok a nevemet, megcsinálom a kedvetek, áj tibidábá dánná. Pénz is lehet akármennyi, luxusautó és Swarovski, áj tibidábá dánná.

Rubay – Piáztam

Minden pillanatban tudom, hogy én hibáztam Nem figyeltem oda, folyamat piáztam

Már itt, egyből a legelején álljunk meg egy szóra, vagyis mondatra. Mire gondolhatott a költő? Minden pillanatban hibázott vajon? Vagy úgy kellene értenünk, hogy most, a jelenben minden egyes pillanatban szembesül azzal, hogy a múltban hibázott? Egyiket sem értem. Vagy a múltjában halmozott hibát hibára, vagy a jelenben mardossa a bűntudat folyamatos, állandó jelleggel. De emelkedjünk felül a szöveg félreérthetőségén (érthetetlenségén), és próbáljunk meg a mondanivalóra koncentrálni: az ivás elkerülése ezek szerint pusztán odafigyelés kérdése? Aki nem figyel oda, az állandóan iszik? Aki odafigyel, az pedig józan életet él?

Nekem ez furán hangzik, és már itt elkezdem érezni, hogy az egész szám nem szól másról, mint a felelősség elhárításáról. Vissza a szöveghez, hadd legyek még egy kicsit nyelvtannáci. Mindent értek, költői szabadság meg minden, de kipukkad a fejem, ha olyat hallok, hogy „folyamat” vagy „piázik”. A kettő egymás után pedig büntetőrúgás erejével bír.

És mi történik mindeközben a klipben? Egy férfi hét táncoló nő gyűrűjében ücsörög, és ahelyett, hogy felajánlaná nekik, hogy egyiküknek átadja a helyét, rossz magyarsággal arról énekel, hogy őt egyáltalán nem terheli felelősség azért, mert hibát hibára halmozott.

Értsd meg, nélküled nem megy.

Nemcsak azért dühítő, mert tárgyiasít, önmosdat, megkülönböztet, hanem azért is, mert annyira fájóan közhelyes és ócska. A következő képeken a lányok szép sorban érkeznek az előszobából, egyik pezsit hoz Rubaynak, másik koccint vele, tovább erősítendő a kötelező alkoholizmus eszményképét, miközben a főhős épp azt énekli, hogy

ez miatt eltávolodtunk.

Lehet, hogy ez már direkt van, és pont azért írták így, hogy a hozzám hasonló sznob nyelvészek agyvérzést kapjanak? Tisztítótüzet gyújtanak egy jobb világért? Ha ez a cél, jó úton haladnak.

Mondd, miért nem csókolsz meg?

Hát azért, mert még arra sem vagy képes, hogy egy helyesírás-ellenőrzőt ráeressz a szövegedre, mielőtt felénekled. Azért.

Az, hogy nem bízol bennem, tőled sem szép.

Miután több mint egy percen keresztül soroltad fel, milyen bűnöket követtél el eddig, még várod, hogy bízzanak benned?

Ha jóvátehetném, mindent másképp csinálnék.

Itt külön szuper a feltételes mód, látszik belőle a komoly elhatározás. De jön is a megoldás:

Pedig egyedül te ismered a véremet, szóval nem szólhatsz rám.

A vér hetente előkerül, és mindig ebben az értelemben: ez vagyok én, ilyen a vérem, nincs mit tenni, hogy várhatod el tőlem, hogy másképp viselkedjek, mint ahogy a vérem diktálja. Ha egyszer lesz a hímsovinizmusnak himnusza, javaslom, ez a szám legyen az.

A zene és a szöveg tökéletes egységben van, és remekül rezonál a klippel. Mindegyik pontosan ugyanannyira lapos és igénytelen.

Dánielfy Gergő x Rácz Gergő – ELRONTOTTAM

Egyértelműen a legjobb szám a héten a trendingben. Ráadásul a többivel ellentétben nem ágyúval lő verébre. Ez egy ritkán hangszerelt ballada, ami úgy szól, hogy ha nem magyar lenne a szöveg, akár azt is elhinném, hogy a tengerentúlról érkezett elsőbbségivel. Ócska közhely, hogy a jó szám egy szál gitárral előadva is jó szám. Igen ám, de fordítva sokkal nehezebb a lecke, ugyanis egy szál gitárral jó számot csinálni nem tréfa dolog. Dánielfy és Rácz Gergőnek azonban sikerült.

A videó nem nagy szám, de nem is kell annak lennie. Bőven elég, hogy szép, elegáns, és jól harmonizál a hangszereléssel. Az egész produkció legnagyobb erénye a jó arányérzék.

A szöveg is szépen működik, van értelme és ritmusa, és ellentétben a többi fellengzős dalszöveggel igazi emberek igazi problémájáról szól. Arról, hogy a két főhős hibázott, ezt képesek beismerni és még meg is bánni. Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, ugye. Mindkét Gergőnek nagyon jól áll az őszinteség: Dánielfy nagyon sármos, természetes a hangja, és ő is emberi a kamera előtt. Rácz Gergő pedig képes arra, hogy ne énekelje túl a számot, egész beszédszerű az ő része. Az a jó énekes, aki mer csak kicsit énekelni.

Lehet ezt így is csinálni, nem kell fullba nyomni a popsztárt. Minden hétre egy Rácz (vagy Dánielfy) Gergőt!