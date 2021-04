YouTube-diszkó, 13. hét

A héten egyértelműen az ördög és a homoszexualitás a legforróbb téma. Van, akinek az ördög a sarkában liheg, más pedig lecsúszik a pokolba, hogy közösüljön vele. De miért nem lehet ezt az egészet otthon a négy fal között csinálni? Minden kiderül az eheti YouTube-diszkóból.

T. Danny – FASZAGYEREK (feat. Curtis)

A Faszagyerek nem más, mint egy óda a saját írójához, a költői öntudat bibliája. Az „én” szó tizenkétszer szerepel a szövegben. De ezzel az égvilágon semmi baj sincs, hiszen ilyen ez a rapszakma.

T. Danny ezen a héten is elég jó lendületben rappel, ezúttal többek között arról, hogy ő sosem kér bocsánatot, és elegáns, kései belépővel szokott érkezni:

Én nem mondok soha sorryt… Én is csak 8 után érkezem meg, mint a Covid

De az is kiderül, hogy az Ördög (így, nagybetűvel) folyton ott liheg a sarkában. És valóban, hiszen a videóban a Cadillac hátsó ülésén ott ül maga az ördög (bocsánat, Ördög), és bár nem liheg, de azért elég jelentőségteljesen néz. Aztán az első versszak végén kicsit megszólítva érzem magam:

Nem kérjük a kommentjeidet a piszkos száddal, Kitörölheted a seggedet a diplomáddal

Sajnos ezúttal egyik sornak sem tudok eleget tenni, hiszen már meg is írtam ezt a cikket, illetve a diplomáim nagyon mélyen vannak egy IKEA-s dobozban (csak az Ördög tudja, melyikben), és úgy emlékszem, iszonyú kemény a borításuk, és mintha kék bársony lenne, amit nem szívesen koszol össze az ember…

01:50-nél belép Cutris, és olyan T. Danny mellett, mint egy leültetett, pimpelt, feltuningolt Suzuki Swift az M-es BMW árnyékában. Nem is értem, miért erőlködik, rekeszt és rogyaszt. A szövege is messze alulmarad T. Dannyéhez képest, összehordott kamurímek, ráadásul még azt is meg meri kockáztatni, hogy

Hígult a szakma, a műfaj romlik.

Hát, talán, ha csöndben maradt volna, akkor most a műfaj presztízse is valamivel magasabban lenne. Értem, persze hogy minden számba kell egy rossz zsaru is, de én jobban szeretem, ha nem baltával faragott a fakabát.

Lil G – Baráti kezek

Gondban vagyok, mert ezúttal nem értem Lil G szövegét. Olyan hangfekvést választott, hogy egyszerűen nem szól át a zenén az ének. Mit lehet ilyenkor tenni? Sokszor meg kell hallgatni. Talán ezért áll ilyen előkelő helyen a trendingben? Végül sokszori hallgatás után, miközben az agyam egy kicsit kifolyt a fülemen, a következőre jutottam:

Maradok egyedül, és az úton továbbmegyek Számtalanszor becsaptak a baráti kezek

Ez csak valamilyen kártyatrükk, vagy itt a piros, hol a piros lehet! Hol máshol tudnának kezek becsapni? A szöveg végig arról szól, hogy G (mármint a Lil, ugye) mennyire csalódott egyes barátaiban. Valami olyasmiről lehet szó, mint az Apádra ütök c. filmben Robert De Niro bizalomköre. Aki bent van, az fain. Aki kint van, az kígyó. Van olyan, aki bent volt, és most már kint van, tehát fain volt, de most már kígyó lett. De az is előfordul, hogy valaki bent van a körben (a spanok), és mégis onnan szúrják hátba.

Játszottad a szelíd kígyót, mégis belém martál

Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács, illetve aki kígyóval játszik, megharaptatja magát, szólnak a régi mondások. Ezen a héten minden számban megjelenik vagy az ördög, vagy a kígyó, úgy látszik, húsvét előtt mindenki a Bibliát forgatja.

Végül eljutunk a konklúzióhoz:

De megtanultam, nem férnek be többé habi spanok.

Ez egy fontos tanulság, lehet, hogy magamra is tetováltatom.

Nehogy megfeledkezzem a klipről: Lil G egy fatelepen áll két lángoló hordó között, illetve egy szobában ül rengeteg húszezres fölött, és késsel játszik.

Carson Coma – Pók

A meleg genderlobbi háttérhatalom irányítói otthon szövik libernyákos hálójukat, és céljuk, hogy mindenkit bebuzítsanak. Ügyesen leplezi le ezt a konteót a Carson Coma zenekar, ha tetszik, kiharapják végre a pókot a sarokból, és egyszerre nyolc lábbal érzékenyítik a hallgatót, hogy homofóbiás helyett inkább arachnofóbiás legyen. Ha már mindenképpen utálni kell valakit, legyenek azok az undorító pókok, akik annyira gusztustalanok, hogy testen kívül emésztenek. Kell ennél több?

Ezúttal egy pókhálós kastélyban forgat a zenekar, amelynek tagjait foglyul ejti a ház, így egyszer csak ők is a négy fal között találják magukat. (Miért nem lehet otthon, a négy fal között, ugye.)

00:33-tól látható a klip nagyjelenete, amelyben két zenekartag ül a kanapén, és beszélgetnek:

Ádám és Éva, nem Ádám és Béla

„Miért jössz ezzel folyton, miért maradjon otthon?”, kérdezi Giorgio, az énekes, és úgy néz zenekartársára, majd vissza a kamerába, hogy azért azonnal pornó-Oscar járna, még úgy is, hogy mindenkin ruha van.

Aztán Kubrik A ragyogásból ismert ikerpárjait játssza el Ádám és Béla, vagyis két férfi zenekartag, és ezzel beviszik az utolsó, övön aluli ütést a gonosz heteró özvegynek.

Majd a klip végén mind egy tömbben állnak, és bámulnak, mint pók az újkapura, majd végül képletesen ki is szabadulnak, és eltűnnek, mint pók a ködben.

A szöveg konklúziója, hogy lehet egy pók akár keresztes, kaszás, madár vagy vadász, hadd döntse el ő maga, kire veti ki a hálóját.

Pont ugyanúgy vagyunk mások, Pont ugyanolyan srácok, pont ugyanolyan lányok, és pont ugyanolyan párok.

Nem csak a szöveg, a szám is zseniális, a sok izgalmas kis zenei részlet, mint pókhálóba ragadt légyláb, szúnyogszárny, szöcskecsáp, úgy színezik a dalt. Nagyon jól is szól, kár, hogy egyelőre csak otthon, a négy fal között tudjuk hallgatni.

Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)

Lil G után egy újabb Lil, csak ezúttal Nas X jelentkezik a hét legfelkavaróbb nemzetközi tartalmával. Igaz, itt a YouTube-diszkóban csak magyar klipeket szoktam elemezni, de egyrészt itthon is annyit cikkeznek erről a számról, hogy kikerülhetetlen, másrészt pedig külföldi tartalmaktól szokatlan módon előkelő helyen trónol a magyar trendingben is.

A klip sztorija a következő: Főhősünk, Ádám egyedül gitározgat az édenkertben, és annyira elmerül benne, hogy észre sem veszi, ahogy a kígyó feltekeredik a mögötte levő CGI almafára. Ádám menekülne, de a kígyó mindenhol ott van, és egyszer csak elkapja, harmadik szemével megigézi Ádámot, és egy nyúlszájas csókkal alaposan bemelegíti. Majd hátára fekteti, egyre lejjebb csúszik, és szexin végignyalja Ádám csillogó gyémánt-arany ruháját pont ott, középen. Ezt követően Ádám egyből daueroltatni megy, és már nyaklánccal és fülbevalóval, rózsaszín pudliként rángatja két Marge Simpsonnak öltözött őr, akik végül láncra verik, hogy egy amfiteátrumban a feltüzelt, tomboló közönség megdobálhassa bűnei miatt. De szerencséjére egy angyal épp arra jár, és gogotáncrudat ajándékoz Ádámnak, aki így el tud menekülni, vagyis egész pontosan lecsúszni a gogorúdon a pokolba magas sarkúban.

Ki idáig nézted a klipet, hagyj fel minden reménnyel! Ugyanis ami ezután jön, azon még azok is felháborodhatnak, akik ugye otthon, a négy fal között csinálják: Ádám ölbe táncol a sátánnak, lovagol rajta, szó szerint szétteszi neki a lábát, az pedig magáévá teszi. Majd az így elalélt sátán mögé lopózik, és egy váratlan pillanatban kitekeri annak nyakát. Ezután leveszi szarvait, és egy kéjes nyögéssel saját fejére teszi, szeme kifehéredik, és két nagy szárnyával csapdos, ugyanis Ádám bátyám sátánt látván száját tátván sátánná vált. Aki a tűzzel játszik, bizony megégeti magát.

A Montero a 2007-es Call Me By Your Name könyvre (és 2017-es filmre utal), amely két férfi romantikus szerelmét meséli el. Ezzel a történettel szemben Lil Nas X nem finomkodik, és egészen konkrétan megfogalmazza a szövegben, hogy mit és hol tenne partnerével.

I wanna feel on your ass in Hawaii.

A klip megkérdőjelezhető ízléssel jóval továbbmegy a homoszexualitás témakörének boncolgatása közben, mint a Carson Coma: a homoszexualitás bűn? Mi lenne, ha az édenkertbe Évát nem teremti meg Isten Ádám mellé? Lil Nas X szerint fontos, hogy kapukat nyit ki, és segít előbújni azoknak, akik eddig nem mertek. A dalszöveg és a klip is tudatosan ennyire direkt, hiszen, ahogy Lil Nas X mondja, heteró kontextusban megszokhattuk már, hogy bármiről ilyen nyíltan énekelhetünk. Szeretné, ha ez a szám lenne a segítség azoknak, akik akkor is bűnösnek érzik magukat, amikor nem kéne.

Az, hogy hány embernek segít így előbújni, majd kiderül, mindenesetre választ ad egy másik kérdésre: Mit kell tenni akkor egy zenésznek, ha van egy közepesen rossz száma? Gyártson hozzá 666 db Nike cipőt emberi vérrel a talpában, és forgasson egy klipet, amiben egy gogorúdon lecsúszik a pokolba, hogy megdugassa magát az ördöggel. És máris róla beszél az egész világ.

OPITZ BARBI – Kinn az utcán

Egyértelműen a hét legjobb hazai klipje. De talán az év legjobbja is. Büki Balázs rendező kiváló stílusérzékkel igazi kelet-európai hangulatokat örökít meg szuper szereplőválogatással, és igazi, életszagú, de mégis szépen megkomponált snittekkel.

Opitz Barbit nem lehet nem észrevenni, ha más nem, a haja legalább szembejött már valahol. A klipben is időről időre feltűnik, néha sziluettesen, mint egy kesztyűbáb a bábszínházban, néha dívaként a színpadon. De én csak a fiatal keresztény bandatagokat akarom látni, és hagyom, hogy a klip vezessen utamon. Még a meglehetősen középszerű zene és szöveg sem tud kibillenteni.

Vágod, valamit valamiért.

E nélkül a csodálatos klip nélkül soha nem tudtam volna végighallgatni ezt a számot, de így többször is megtettem. És most, többszöri hallgatásra muszáj kijelentenem: Opitz Barbi kategóriákkal jobban rappel, mint Lil G, és neki is ugyanúgy elhiszem a drámát. Szóval soha gyengébb klipet, soha gyengébb énekest.