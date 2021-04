YouTube-diszkó 14. hét

Az egyikbe az ördög bújik, azért iszik, a másik csak megszokásból. Van, aki lányok szívét töri össze, és van, akinek a sajátja törött, és lányokkal foltoztatná meg. Ugyanitt kiderül az is, hogy vajon gazdag vagy szegény-e a fagyiárus. Ezek a legfelkapottabb klipek a héten.

KKevin – Ördög

Pont a múlt heti YouTube-diszkó megjelenésekor jött ki ez a szám és a klip, és akkor még KKevin nem tudhatta, hogy az ördög volt a legforróbb téma a héten. Ezen a héten már isten, a pénz és az egyéjszakázás megy, de az ördög még mindig nem alszik, és még mindig a trendingben trónol.

Ördögien lendületes a szám, de KKevin ezúttal is bírja a tempót:

Piát kérsz még? Hát akkor töltök Ma este mindent elköltök, Még kettőt letöltök Jöhetnek a flörtök a sörök, a fröccsök Ma este megdöglök

Nem ez a szám lesz Zacher Gábor kedvence, az biztos. De a toxikológusokon kívül a nőgyógyászok is aggódhatnak, mert KKevin még arról is biztosítja a megszólított hölgyet, hogy „ma este beveri”.

De nem csak és kizárólag felnőtt témák kerülnek elő, KKevin visszautal rajongói tinikorára is, és együtt emlékezünk a Mizu című számra:

Amit holnap majd megbánok Csak olyat tegyünk

KKevin a pokolban egy táncoló masszőr lánnyal üti el az időt, ha épp nem egyedül trónol, vagy koponyából jósol. Ez a klip is tele van erotikus utalásokkal, de hol van ez a Monteróhoz képest, ahol Lil Nas X a pokolba csúszik gogo rúdon, hogy az ördöggel közösüljön? KKevin igyekszik nyomot hagyni maga után:

Egész éjjel megyünk Megjegyzed a nevünk

01:37-nél elérjük a klip dramaturgiai csúcspontját, és a semmiből szarvai nőnek KKevinnek, így érzékeltetve képileg, ahogy éppen belebújik az ördög. Azért kár, hogy a régi jó dolgokból nem marad semmi. Bezzeg amikor még gyerek voltam, nem az ördögre hárítottuk az ivás felelősségét. Egész pontosan így szólt akkor a mondás: „Igyál még egy pohárral, és fogd rá a nyuszira!”

Follow The Flow – Régi mese

Földrajzóra-kompatibilis popzene! A dal a Varázslatos Magyarország természetfotó-pályázat és természetvédelmi program megbízásából készült. Így senki ne számítson szexi izgalmakra. Helyette Szakács Gergő ügyeletes jóképű és hangú popsztárt tudjuk csodálni a refrének alatt. Megint egy üdítő kivétel az autómárkákat felsoroló hiphopok között! Végre egy fiatalokat is elérő társadalmi üzenet! A klipben láthatjuk a zenekartagokat egy természetfotó-kiállítás előtt, kiránduló srácokat és rengeteg gyönyörű fotót Magyarország tájairól. Igen, ez a montázs kicsit országimázsfilm-szagú, dehát nem szagolgatni kell, hanem nézni és hallgatni.

GIAJ x 4TRESS – MÉLYEN A JÁTÉKBAN

Egyértelműen az elmúlt évtized legjobb parókája tűnik fel a klipben. Lehetetlen ennél élethűbben ábrázolni ugyanis egy hajléktalant, aki a klip egyik főhőse: hajsütővassal szögegyenesre húzott, vállig érő koromfekete haj és szőrös kapucnis tollkabát. Így alszik GIAJ egy elhagyott romos ház egyik szobájában, miközben a biztonsági őrnek öltözött 4TRESS strázsál az épület előtt. Elkalandozhatott a figyelme, amikor – minden bizonnyal az időben visszaugorva – két gonosz férfi lerúgja, majd megdobálja aprópénzzel szegény GIAJ-t.

01:43-nál azonban egy fontos társadalmi kezdeményezés eredményeképp (hogy tudniillik emberi méltósághoz juttassuk a rászorulókat) GIAJ barber shopba látogat, ahol leveszik a parókáját és a csövesruháját, és megkapja a saját nyakláncát és fekete puleszét, napszecsóját. Nem is csoda, hogy egyből szelfizni akar vele egy szőke rajongólány. Közben a szövegből az is kiderül, hogy nemcsak a szőke lányok, de még a gyerekek sem lennének meg nélküle:

A gyerekeknek fény vagyok az árnyékban. Az elejétől mélyen a játékban, yeee!

Nem csupán a klip teljesen homályos nekem, de a szöveget sem értem, sem hallgatva, sem olvasva. Valami zavaros katyvasz az életről mint játékról, felemelkedésről és bukásról, és közben istentől is követelne valamit, de itt még az isten sem érti, hogy mit, szóval nem hiszem, hogy megkapják. Az Úrhoz valamilyen se vele, se nélküle kapcsolat fűzheti őket:

Az úr az én pásztorom, mitől féljek? Csak egyenesen, a földön nincsenek térdek! Hosszú ez a létra, és csúszik a tető. Az Istentől csak egy dolgot kérek, és az az erő!

Szerintem kérhettek volna tőle egy jobb számot és egy jobb klipet is.

Halott Pénz – Gazdag vagy szegény

A motivációs hiphop hazai prédikátorai ezúttal nagyon testhezálló témával jelentkeztek: az anyagi és a lelki gazdagság relációja. Mert bizony boldogok azok, akiknek nagy a szívük, hiszen a nagy szív bármikor meggyógyulhat még egyszer. Kicsit coelhós, kicsit boomerkedő, de közben emberi és józan. Nem akar ördög lenni, nem akar orgiázni, helyette őszintén vall arról, számára mit jelent a boldogság. Tetszik az értékszembesítés, ahogy a vidéki gyerekek megilletődve szaladgálnak a körúton, most meg a boldogságról papolnak. Tetszik a nosztalgizálás az iWiWről és arról, ahogy megmaradt pizzákat ettek a szigeten. Kevésbé tetszik a pátoszosság, és az, hogy úgy érzem, nehezen szabadul a produkció a „Darabokra törted a szívem” témaválasztásától. Annyi más testrész van még, ami összetörhet! Sehol egy sípcsont? Egy alkar? Miért nem jó egy borda? És a nagylábujj, az smafu? De senki se aggódjon, mert a következő hónapban még 9 új Halott Pénz-szám jelenik meg, ugyanis érkezik az új album. Szóval biztosan jönnek még új témák a zenekartól.

Nem ez az év klipje, de nem is feladata, pláne, ha sorozatosan jön még több is. Az viszont egyértelműen látszik ebből a klipből (is), hogy a Halott Pénz tagjai továbbra is szerethetők, az ember még ismeretlenül is a legjobb barátainak érzi őket. Nyugodt, normális, őszinte srácok, akik nem akarják eljátszani, hogy mekkora sztárok. És talán pont ettől azok.

WELLHELLO – ZSÚR

A Halott Pénz mellett a másik nagyágyú, a Wellhello sem tétlen ezen a héten, és a frissen megjelent Zsúr egyből a felkapottak között indul. Első hallásra furcsa a melankolikus hangvétel, a kifejezetten lassú tempó, illetve az éneklős Fluor. Bizony, éneklős, mert ezúttal nem a kicsit pimasz, odamondogatós elnököt halljuk vidám, bulizós zenére rappelni, hanem egy őszinte vallomást egy civiltől. Sapka nélkül, pacekra, ahogy a pontos terminus technicus szól. Persze attól még, hogy Fluor egyre komolyodik, a baseballsapkát felváltja a szemüveg, a zakót pedig a póló, az üzemszerű csajozás nem állhat le. Ahogy a buli sem. Az alkohol, a hét egyik jellemző témája itt is előkerül:

Nem tudok már meglepődni iszom, mert nem volt kedvem jönni

De ez már nem a vidám vadászat. Ez már egy fásult, rutinszerű, magányos harc a skalpokért, csak úgy, megszokásból. Boldogságot nem ad, kielégülést nem nyújt, csak haladunk a kijelölt pályán, mint a Pac-Man, és zabáljuk fel a csajokat mint pontokat. Pontgyűjtő akció.

Kifejezetten üdítő, hogy ezúttal az árnyékos oldalát látjuk az egyéjszakázásnak. Itt nem beverjük, hanem az élet ver bennünket:

Hátba szúrnak a szombatok.

Itt nem dicsőség, hogy még a nevedet sem tudom. Sokkal inkább a saját elveszettségemet jelenti:

A sminked összekente a párnám Pedig azt se tudom, hogy ki vagy

Bár már nincs kedvünk játszani, a Pac-Man nem pihen, a pontokat továbbra is gyűjteni kell. A szerelemvonatból nincs kiszállás, a menetrend pedig idén sem változik:

Még nem hívtalak félre De szerelmes leszek beléd éjfélre

A lét elviselhetetlen könnyűsége vagy a könnyűség elviselhetetlen létezése fontos téma, és még fontosabb, hogy olyanok is beszéljenek róla, akiknek látszólag könnyű az élet, mégis menekülnek előle. Hogy egy igazi klasszikust idézzek, a Hupikék törpikéket: „A törpök élete nem csak játék és mese.” Fluoréké sem az, és néha kell a sapka vagy a szemüveg, hogy jól elbújhassanak mögé.

Ha eljön a reggel, beszélni sem kell A lelkem eltakarom a napszemüveggel

Én nagyon örülök neki, hogy lekerült az a sapka.