A könnyed electronica szerelmeseinek nem kell bemutatni a Belaut. A formáció célja továbbra is az, hogy az egyén számára menedéket adhasson, ahol a hallgató önmagába és a gondolataiba merül zenéjük által. A duó Colourwave című albuma tavasszal jelent meg. Számos pozitív kritikával közel egymillió streamnél jár. A külföldön is egyre sikeresebb zenekar karibi hangulatú lemezük deluxe verziójával jelentkezik, amelyen remixek, újraértelmezések, és live session is található. Alább az Essence egy remixe hallható, a streamer szolgáltató logója pedig elvisz a teljes deluxe albumra.

Take you to the sea

– vallják zenéjüktől. A Belau - Kedves Péter és Buzás Krisztián - lehetőséget kínál: menedéket a modern világ emberének arra, hogy a zenekar önismeretre invitáló zenéjén keresztül elmélyülhessen önmagában. Modern és elegáns ütemek keverednek az elme nyugalmának végtelenségét remélő szövegekkel. Az inspiráció pedig állandó: a természet legalapvetőbb elemei, melyek közül számukra a legfontosabb a végtelen tenger és annak ereje.

A formáció öt éves fennállása során számos nemzetközi sikert könyvelhetett el. 200 koncertet adtak 23 országban, és olyan neves fesztiválokon játszottak, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic, vagy az amerikai SXSW. A BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP folyamatosan játszási listán tartja őket, és elismerően ír róluk a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit, vagy a Rolling Stone. A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, és nemrég átlépték az egymillió lejátszást is eddigi kiadványaikkal.

A Colourwave majdnem egy éve jelent meg.

A 'Colouwave' egy többrétegű koncepció, mely utat próbál mutatni az önismeret mélyebb lehetőségeinek kiaknázása felé összekeverve a természet zaját letisztult modern megoldásokkal. Párhuzamosan a lemez szellemiségét a minket körülvevő természet intelmei határozták meg, amely kapcsán a tenger továbbra is kiemelt szerepet tölt be. A zenekar továbbá folytattatta a - 'The Odyssey' korszakból már megismert - földrajzi koncepcióját, amely ezúttal az ezerszínű Karib-térségbe kalauzol el minket, számos nemzetközi vendégénekessel karöltve

- mesélte az electronica formáció az albumról, amelyen hangsúlyos szerepet kapnak az egzotikus hangszerek, a 808-as szubok, és különböző, általuk, a karibi szigeteken gyűjtött hangok is. Kattintson a videóra, mert az interjúból még az is kiderül, hogy

miért csak női előadókkal dolgoznak,

a következő albumot mely földrész ihleti,

mi a legideálisabb zene az önismerethez vezető úton,

hogyan osztják fel egymás között a produkciós feladatokat a srácok.

A most megjelenő Colourwave Deluxeon megtalálhatóak Ken Fan, Coss, Hillsdom, és Ohxalá remixei, néhány újraértelemezett dal, valamint egy live session felvétel is. A zenekara a pandémiára való tekintettel őszre halasztja az európai lemezbemutató turnéját.