Készül a Mörk új lemeze, a srácokat meglátogattuk a stúdióban

Két év telt el a zenekar legutóbbi albuma – a The Death and Resurrection of Mörk – óta, megérett az idő egy újabb, zeneileg meglepő Mörk-albumra. A fiúk hat hete belevetették magukat a munkálatokba, ahol az idő nem szorítja őket, hiszen saját próbatermüket alakították át profi stúdióvá. A környezet így otthonos, több idő marad arra, hogy a dalokat a lehető legtökéletesebbre csiszolják.

A Mörk zenekar soul és funk alapokra épülő zenét játszik. Elgondolkodtató társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témában íródott dalszövegekkel, improvizációval és más stíluselemekkel együtt különleges zenei élményt nyújt a hallgatónak. Saját maguk is nehezen fogalmazzák meg stílusukat:

Abbától Zappáig mindent játszunk.

A ma már Fonogram – Magyar Zenei Díjas és Artisjus-díjas zenekar először barátaik nappalijában, mászóteremben és egyéb nem megszokott helyszínen adott koncerteket. Ezeknek gyorsan híre ment a budapesti undergroundban, így a zenekart hamarosan egyre többen megismerték.

A Mörk végigjárta a legnagyobb magyar klubokat és fesztiválokat – A38 Hajó, Akvárium Klub, Budapest Park, Sziget, Volt, Művészetek Völgye –, majd számos nemzetközi fesztiválon is bemutatkoztak, például a hamburgi Elb Jazz Fesztivál nagyszínpadán, a Leverkusener Jazztage nagyszínpadán, a groningeni Eurosonic Noorderslagon, a hamburgi Reeperbahn Fesztiválon, a New York-i Mondón, a bécsi Waves Viennán, a Tallin Music Weeken, a Budapest Showcase Hubon, és a poznani Spring Breaken is.

A fiúk arra a legbüszkébbek, hogy még nem oszlottak fel, hiszen egy zenekarral sok a nehézség, de azt is belátják, hogy ezt a „csodát”, ami a Mörk, csak együtt, négyen képesek megteremteni.

Klikk a videó lejátszógombjára, és máris kiderül, mire készül a Mörk!