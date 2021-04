YouTube-diszkó – 16. hét

Elég egy BMW a boldogsághoz? Vagy az, ha mindenre elb@szom a pénzem? Vajon mennyire lesznek szomorúak a barátaim a temetésemen? Ugye nagyon? Illetve hányszor lehet büntetlenül elénekelni egy refrént? Kiderül az e heti YouTube-diszkóból.

Ginoka x G.w.M – BMW

Fullon a gáz én meg csak folyamat megyek A bömös hangjára meg csak felfigyelnek a fejek

G.w.M egyszerűen kivakarhatatlan a trendingből! Nincs olyan hét, hogy ne kiabálná be rossz angol kiejtéssel a nevét legalább egy szám intrójába. Mondjuk magyarul a BMW-t is ‘béemvé’-nek mondjuk, és nyilván ez a márka volt a kiindulópont a zenész alteregójának létrehozásakor, ami talán el sem különül igazán a valódi énjétől. Tényleg elég ennyi az élet szeretetéhez? Egy BMW 750i kabrió? Meg hogy hangos legyen? Meg hogy felismerjék az utcán?

Semmi olyat nem hallunk a szövegben, amit eddig ne mondott volna el más: mindenki a főhős hátán akar felkapaszkodni, mert ő akkora király, mindenki más elmehet a rákba, illetve miért nem hívják a tévébe, de ne is hívják a tévébe, mert ott úgyis mindenki köcsög.

A klipben felnyírt hajak, tetkók, fehér háttér, három biodíszlet csaj, akik a bömösben ülnek fegyelmezetten, amíg apu tankol. És ennyi. Három és fél percen keresztül sem egy új ruha, sem egy új helyszín, sem egy új ötlet. Egyszerűen csak ücsörögnek, mint abban a valóságshow-ban, amikor azé lesz az autó, aki tovább kibírja benne étlen-szomjan, WC nélkül. (‘Vécé’-nek mondjuk itt is, igaz?) De legalább a zene is pont annyira lapos, mint a klip. Na ettől tűnik igazán olcsónak az, ami drága akar lenni.

VALMAR – Elbaszom a pénzem

Végre valaki elég bátor volt ahhoz, hogy megfogalmazza a karanténlét legfontosabb problémáját! A felesleges felhalmozás, a telhetetlenség, az önzés, az önjutalmazás mind-mind hirtelen kiutat ígérhet a szorongásból, miközben csak egyre szűkebbre húzza a négy falat körülöttünk. Erre adnak frappáns választ Valmarék: égetik a pénzt. És ezt most szó szerint kell érteni. Rengeteg köteg húszezressel ülnek egy gyárépületben, és egy Zippo öngyújtóval módszeresen meggyújtogatják mind egy szálig a dellát, miközben a rendelt cipők és más felesleges tárgyak dobozai tornyokban állnak.

Elbaszom a pénzem Van egy rosszabbik énem Néha több sebből vérzem De sajnos kurvára élem

A kötelező költés valóban nagy probléma, mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket, fityiszt mutat a fenntarthatóságnak, és közben egy pillanatnyi dopaminemelkedésen kívül nem okoz különösebb örömöt.

Pity-pity-pity, így csipognak a kártyák Akik régen lenéztek, most már bánják Mi a fasz? Kiakaszt! Menj már odébb, kitakarsz!

Azt nem értem, hogy az alapproblémától hogy jutottunk el odáig, hogy a főhős tekintélye nő a körülötte élők szemében, és ő ezen felbátorodva félre is lökdösné őket. De úgysem ez a lényeg, hanem a refrén. Amiről azért eszembe jut a Hányszor lehet büntetlenül énekelni egy refrént című szám a L’art pour L’art Társulattól, ugyanis két rövid versszakot kivéve csak a refrént hallgatjuk, összesen, ha jól számoltam, kilencszer. Cserébe legalább csak két és fél perc hosszú a szám.

HORVÁTH TAMÁS X URBAN VERBUNK – FARKASBŐRBEN

A Twilight sikerére kicsit későn kapcsolva farkasembernek állt Horváth Tamás. Az Urban Verbunk tánccsoport segít neki a klipben kicsit keményebbnek tűnni, de így sem sikerült igazán. A zene és a szöveg is Tamás munkája, és az alapon hallatszik is, hogy tényleg igyekezett: emberi lihegések, szuszogások hivatottak vadítani. Az amúgy nagyon szép és teljesen filmszerű klippel együtt működne is szépen, egészen addig, amíg rá nem kerül Tamás igazi tévés gálaműsor vibrátója, amitől a hideg futkos a hátamon. Pedig a farkastól, vagy a farkastánctól kellett volna inkább megijednem. Annyira leválik az énekhang, a túlartikulált kiejtés, és Tamás kedves, szerethető lénye az energikusnak szánt alapról, mintha valaki pudingból készült baltával próbálna fát vágni.

Éles fogakkal rád vicsorgok, haragszom rád, védd a torkod

Pont annyira tűnik veszélyesnek ez a két sor, mintha azt kérdezné tőlem: „Kérsz még egy kis müzlit a reggelidbe, vagy inkább szottyosabban szereted?”

Még szerencse, hogy az Urban Verbungba azért szorult állatság bőven. Náluk működnek a tekintetek, érthető a környezet körülöttük, és a táncuk segít megnyitni a sztorit, amit a szöveg elég zavarosan próbál elmesélni.

Néha fáj, néha rossz de akkor is mellettem vagy, ezt érzem és ha szép, minden jó együtt átvészelünk mindent kéz a kézben

A klip koncepciója remek, jó ötlet a tánccsoport szerepeltetése, és szépre is sikerültek a felvételek. A ruhák nekem kicsit leugranak a képről, és jó magyar szokás szerint mindegyik vadonatúj és makulátlanul tiszta. Hát hogy higgye így el az ember, hogy ennyire veszélyesek, ha mindegyik farkasember gondosan mos és vasal?

Majka & Cutris & Nika – Szavak nélkül

Irtó komolyan veszi magát a produkció. Ezt abból is tudni, hogy fekete-fehér, szélesvásznú filmet látunk. Nem kell találgatni a főszereplők kilétét sem, hiszen az indító stockfelhőkről átvágva egy keresztre, egyből feltűnik Majoros Péter, majd egy csokor rózsán Széki Attila, végül egy pipereasztalkára írva Veres Mónika neve. Rendben, így nézzük tovább, hiába szerepel három másik név a videó címében.

Horváth Tamás itt is feltűnik zenészként és szövegíróként is, talán ettől kapott az egész egy, még a szokottnál is coelhósabb gellert:

Már látok a sötétben Nem kell a fény, nem kell a lámpás Minden érzés, minden perc egy újabb áldás Visszajött értem a tegnap És azt mondja, hazudik a holnap Mindent láttam és megéltem Nem tudsz mutatni újat Nem tudsz mutatni újat nekem

Értem én: ha Majka helyett Majoros Péter, akkor lámpa helyett lámpás. Miközben Péternek lámpást adott az úr, Mónika több képen is tüsszenteni próbál egy temetésen, de nem mer, mert fél, hogy elkenődik a sminkje. A refrénre elfordítja tekintetét a naptól, és úgy néz ki, nem lesz hapci, így ez az intermezzo véget is ér.

Széki Attila kezd szavalni a második versszakban.

Kopott padon, min rég nem ül senki Kapaszkodunk a semmibe Senki se hibás, csak áldozat Rendezői a változat Sorsom kegyes, nem válogat Saját árnyékom támogat

Pap ül a padon, lábáról a szőr lekopott már, de már nő, ahogy a művelt francia mondaná. Talán ez az értelmezés is belefér, ha ez egy „rendezői változat” (bármit is értsen ezalatt a költő). Rendezői változat ide, semmibe kapaszkodás oda; miért nem válogat a sors, ha kegyes? Nem pont akkor tesz tanúbizonyságot a sors a kegyességéről, ha kivételez valakivel? Ha nem kivételez, akkor viszont nem kegyes. Sőt, inkább kegyetlen. Ahogy ez a szöveg is. Illetve miben és egész pontosan hogyan támogat saját árnyékom? Úgy érzem, Attila itt összehordott hetet-havat, mindegy, csak hangozzon fekete-fehéren, és többé-kevésbe rímeljen.

Közben a temetés jelenetnél leesik, hogy ez tulajdonképpen a Hatodik érzék feldolgozása, és a főhősök a saját temetésükön vesznek részt, ezzel megvalósítva mindannyiunk (illetve mind, akik ilyen végtelenül narcisztikusak vagyunk) legnagyobb álmát: mások fájdalmán keresztül érezzük magunkat szeretve. Azt már nem értem, hogy fértek el ketten a koporsóban, de egyrészt sok jó ember kis helyen is, ugye, másrészt biztosan jóárasították a temetést, és így sokkal fenntarthatóbb is.

A harmadik versszakra végre megérkezik Majka, és elsöpri Majoros Pétert a színpadról. Miközben saját koporsóját cipeli (ez is megér azért egy misét), végre a saját hangján a saját szavait reppeli, és ez jól is áll neki:

Sokáig úgy tudtam Hogy a fiúk nem sírnak, csak titokban És a férfiak legfontosabb fegyvere A karod meg a farkad mérete Aztán eltelt vagy 20 év És ami fontos, arra hiába gyúrnék Mert erőből megoldani nem lehet Ha meg pénzért veszed meg, nem élvezed

Ebben a nyolc sorban már elhiszem Majkának, hogy valóban magáról reppel, és őt is érdekli, amit mond.

Aztán még papolnak egy sort, és még legalább egy percig együtt klimaxolnak. A végén pedig még egy igazi stáblistát is kapunk (érdekes módon itt már Majka, Curtis és Nika néven szerepelnek), hamisítatlan stockszélzúgás szól, bennem pedig az utolsó sor zeng tovább:

Nem tudsz mutatni újat nekem.

Ez ment ezen a héten a YouTube-on, reméljük, a jövő hét a nyitással együtt még több izgalmas klipet hoz majd.