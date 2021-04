Újra összeáll a Genesis

Közel másfél évtized kihagyás után újra együtt zenél a nyolcvanas évek sztártriója: Phil Collins énekes-dobos, Tony Banks billentyűs és Mike Rutherford gitáros. A járvány miatt már többször elhalasztott, The Last Domino? (Az utolsó dominó?) című turné szeptember közepétől december közepéig tart majd.

A régóta várt koncertsorozat érdekessége, hogy Phil Collins fia, a húszéves Nicholas ül be a dobok mögé. A Genesis olyan remek slágerekből válogathat, mint az Invisible Touch, a That's All, a Land of Confusion, az I Can't Dance vagy a Jesus He Knows Me.

A rendkívül sikeres szólókarriert (bő 180 millió eladott lemezt) is maga mögött tudó Phil Collins idén lett hetven éves. Bár egykoron világklasszis dobosnak számított, krónikus gerincbetegsége miatt ma már nem dobol, legfeljebb pár percre, mutatóba.

Énekelni is ülve szokott már.

Tökéletes intonációjának szintén régóta csodájára jár a világ, abszolút hallásából eredően gyakorlatilag képtelen hamisan énekelni. Az utóbbi években azonban ez is kezd megváltozni, a művész ugyanis hallásproblémákkal küzd, ami természetesen az éneklésére is visszahat.

Mindezekből következően – ahogyan a turné elnevezése is sugallja – a kultikus zenekar talán most látható utoljára élőben. A jelenlegi tervek szerint sajnos úgy tűnik, hogy kizárólag az angolszász rajongók (Egyesült Királyság, Írország, Egyesült Államok, Kanada) számára.