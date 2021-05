Irány TOKIIIOOOOO! – Punnany Massif-klippremier

Világrekordszintű raprész, pörgős ütemek, sokatmondó szöveg, igazi közösségi szurkolás – ez a TOKIIIOOOOO, a Punnany Massif legújabb, olimpiára hangoló dala. A kitartást, a nemek közötti egyenlőséget, az emberfeletti teljesítményt éltető számhoz látványos, sportolókat felvonultató klip is készült. Az exkluzív interjúban beszélgettünk a srácokkal a dalról, a klipről és az elmúlt évről, amelyben egy kis utcazenélés is helyet kapott.

A klipet Miki357 rendezte, és a zenekar mellett olyan élsportolók tűnnek fel benne, mint Kozma Dominik, Kovács Saci, Kazi Tamás, Szilágyi Liliána, Márton Anita, Szabó Gabi vagy Baji Balázs.

Gyermekkori álmunk vált azzal valóra, hogy egy ilyen rangos eseménynek lehetünk kicsit a nagykövetei. Az elmúlt év számunkra is olyan volt, mintha kihúzták volna a lábunk alól a szőnyeget, de most, akárcsak az élsportolók, mi is nagy levegőt veszünk, és újrakezdjük. Ennek fontos része ez a dal, ami reméljük, hogy időtálló lesz, és nemcsak ezen a nyáron, de bármikor, amikor előadjuk, vagy hallgatja a közönség, kicsit együtt szurkolunk majd a sportolóknak általa