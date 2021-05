A meleg férfiak látványa még mindig tabunak számít a popzenében

Ez a videoklip brutális. Nem visz rá a lélek, hogy még egyszer végignézzem. Láttátok már? Lil Nas X: MONTERO (Call Me By Your Name) daláról szól most mindenhol a fáma. Hogy mitől dőltem ki ennyire, és miért csámcsog rajta a nép? Szerintem nézzétek meg, kevés rá a jó szó és regényt nem kéne írni belőle.

Inkább mesélnék kicsit arról, hogyan leszünk no-name rapper-ből toplista döntögető, közbotrány huszárok. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a játék csak 50 százalékban szól a botrányról. Ha valami zeneileg jó, az tarol és fennmarad, ha nem, akkor csókolom, süllyesztő. Lil Nas kezdetben nem a zenére fókuszált. Sok mindent kipróbált a közösségi médiában, mire megtalálta saját hangját a TikTok-on. Népszerű lett, és ez idő tájt kezdett zenei karrierjében csillagközi pályára állni.

A dal, ami meghozta a nemzetközi sikert és a világsztár titulust, a méltán híres Old Town Road volt. Bár zeneileg a klasszikus szerkezettől nem távolodik el és kár volna tagadni, hogy egyszer-egyszer már hallottunk ilyesfajta muzsikát, fontos megjegyezni, hogy a rap, trap, valamint hasonló elektronikus modern stílusok ritkán keverednek country érzettel. Mivel az elmúlt pár évben amúgy is „hiányt szenvedtünk” nyárt pezsdítő country slágerekből, ez a dal éppen jókor és jó helyen landolt. Sikerét tovább feszítette az a tonnányi remix, aminek köszönhetően az is szembetalálkozott vele, aki barlangban él, de az igazi koronaégkövet a western-whisky hangú Billy Ray Cyrus tette fel, mikor becsatlakozott és megszületett a dal talán legközismertebb és kedveltebb verziója.

Cyrus beemelése hozzáadta a projekthez azt az elemet, amit sem az elektronikus hangzás, sem a country érzet, de még Lil ikonikusan dörmögő hangja sem tudott. Belekerült az a kosz, ami nélkül egy country dal nem él. Milyen már egy cowboy csizma sarkantyú és por nélkül? (Ha valaki azt mondaná, hogy Gucci, az most kezdje összeszégyellni magát!) Ez csak annyira dobta fel a hangulatot, és tette Lil Nas X-et közkedveltté, hogy a Billboard Hot 100-on 19 hétig volt listavezető, ami 1958 óta senkivel sem történt meg.

Ekkor döntött úgy a rapper, hogy hosszú hallgatás után felvállalja, nem adózik a női nem szépségeinek. Habár elmondása szerint „haláláig akarta titkolni”, hogy meleg, ennek ellenére úgy döntött, szeretné az LMBTQ közösséget támogatni, és ezzel ő lett az első olyan zenész, aki amikor ezt felvállalta, éppen listavezető volt.

Ha az ember a top 1-en van, ez erősen hazárdjáték. A múltban is, hogy véletlenül se menjen karrierjük rovására, Freddy Mercury hasonló félelmektől táplálva fedte el szexualitását, és nem egy olyan pop/rocksztár akadt, aki még kamu barátnőket is gyűjtött maga köré, hogy sztoriját alátámassza. Persze ma már elfogadóbb a világ, de egy ilyen coming out akkor is rizikós. Nem az elfogadás hiánya miatt, hanem köszönhetően a kialakult közképnek. Olyan ez, mint amikor egy előadó zenei stílust vált, a közös pont pedig a sztárolási aspektus elvesztése. Egyszerűen megfogalmazva: a tinilányoknak el kell fogadniuk, hogy ez a férfi sosem lesz az övék. Ez pedig bármelyik rajongót hideg zuhanyként érhet.

Lil nem sokkal ezután jött ki Panini című dalával – a rapper második legismertebb alkotása –, amelynek klipje az Old Town Roadhoz hasonlóan konszolidált, nem feszeget erős nemi kérdéseket. A Panini egyszerű, minimalista zeneként másik aspektust hozott a rapper karakterébe, és elmondhatjuk, hogy Lil Nas egyik legjobb húzása az, hogy minden dalában, habár a jelenkor rap, trap és elektronikus pop hangzásait élteti, újra és újra belemászik különféle megközelítésekbe. Így elkerüli az untatás szindrómáját, ami egy közízlés-ficambeli betegség műfajtársainál.

Aztán megérkeztünk 2020-ba. Elátkozott, sötét korszak népnek és zenésznek egyaránt. Lil szárnypróbálgatásokon ment keresztül. Klipjei, témái egyre szélsőségesebb formákat vettek fel. Kiadott pár közepesen sikeres dalt, köztük a karácsonyi ihletésű Holiday, de messze lemaradt a 2019-es magas repüléstől, és mondhatom, nem a pandémia hatására. Ez az állapot tartott egészen áprilisig, amikor is megjelent a MONTERO (Call Me By Your Name).

A dal elé olyan marketingkampányt toltak, hogy nemcsak a konzervatív embereknél verte ki a biztosítékot, amikor a dal klipjében a rapper az ördögnek „öltáncol”, hogy miután szexuálisan felcsigázza, eltörhesse nyakát és ő legyen a sötétség hercege, hanem a Nike is beleállt, mivel engedély nélkül kezdett Nike cipőt forgalmazni, rajta pentagrammal és emberi vérrel.

Ezzel pedig visszaértünk az alapokhoz: fele zene, fele botrány. Zeneileg nézve egyszerű latinos nyári sláger, nem több társainál, ám dallamvilág szempontjából hozza a szintet. Lehetne az idei vezető bulidal. A botrány, persze, egy hónap alatt feltolta a toplisták élére, és 30 nap alatt több megtekintést produkált, mint a rapper zenéinek java. Azon sem lepődnék meg, ha idővel a Panini-t is letolná a harmadik helyre.

Sokak szerint ez a botrány csak annak a hatása, hogy a meleg férfiak látványa még mindig tabunak számít a popzenében, mások a szélsőséges vallási aspektust és a rapper túlzó önmutogatását bírálják. Persze, az igazság félúton van, mert amíg valami művészi értéket képvisel, addig a szélsőségek csupán zavaróak, ám ha öncélúsággal egészítik ki, onnantól már támadónak hat. Ez a kérdés, mint minden művészi dolog, erősen szubjektív. Akadnak, akik ezért el fogják ítélni a rappert, mások mögé állnak és tovább buzdítják. A történetben mégis a legnagyobb tanulság: a kamu Nike nem menő.