YouTube-diszkó 20. hét

Kis Grófo és Nótár Mary speciálba kamázzák a stílust, és beröffentik a nyarat stabilan. Tóth Andi nem találja a menekülőszót a szado-mazo partiban, Fluort sós kútba teszik, onnan is kiveszik, Essemmet kerék alá teszik, onnan is kiveszik, A Punnany Massif pedig már az olimpiára készül. Mozgalmas hete volt a magyar YouTube-nak.

Nótár Mary x Kis Grófo - TEQUILA

Opp taba dé-dé opp taba dá-dá…

Szupergruppba állt össze az ország két legnagyobb mulatós sztárja, hogy együtt röffentsék be a nyár bulimotorját. És nem is szerénykednek, minden nyári kellék össze lett rakva: medence, tequila, napernyő és egy Rolls Royce.

Na szoszi van itt hölgyek urak Áhjlélé lélé

Sem Marynek, sem Grófónak nem kell a szomszédba szaladni egy kis bulikáért. És, ha egyszer egy üzlet, vagy egy buli beindul, nincs az az isten, ami megállítaná:

Jó ez a still meg a vaker Két napig nyomtatjuk ha kell Vodka, tequila, gin, henessy Speciálba mulatási Áhjlélé lé lé lélé

Napfényes snittek a pancsoló közönségről, ahogy a pancsolt koktélokat isszák, a napelemes tetős szponzor helyszínről, és a Rolls Royce-ról minden szögben. Emblémán csillan a nap, hűtőrácson csillan a nap, szélvédőn csillan a nap, lámpán csillan a nap, felnin csillan a nap.

Közben a klip is durvul, emberek ugrálnak a medencébe, vagy egymás feje felett át, a buli pedig átköltözik a naplementébe és egy focipályára. A jókedvhez továbbra sincs szükségünk túl sok mindenre, bőven elég, ha Kis Grófó ott van speciálba:

Kis Grófo, speciálba Ezt a stílust de kamázza Nekem ez a jó, a belevaló Trendi, gipsy mulató

És, ha ezután bárki megkérdezné tőlem, hogy stabilbástya vagyok-e, csak annyit fogok válaszolni, hogy:

Stabilabb vagyok mint egy kőszikla Hadd szóljon a TEQUILA

SZABYEST ft. Tóth Andi - Zavarodott

Egy szemérmetlen szado-mazo buliba érkezünk. Szabyest Tóth Andit látja vendégül egy lakatlan kastélyban, hogy közösen hódoljanak BDSM szenvedélyüknek. Szabyest nem is vár túl sokat, nem telik el 50 másodperc, és Andi már egy benejlonozott kádban ül, Szaby pedig a haját tépi, gondolom, amolyan előzékenységből, hogy ezt azért ne Andinak kelljen megcsinálni, van elég gondja a hideg káddal és a tapadós nejlonnal amúgy is. A ház elég rozoga, nemhogy beázik, de, mintha dézsából öntenék a vizet az emeletről. Szaby aggódik is a vízszámla miatt, ráncolja a szemöldökét rendesen és hunyorít, de persze lehet, hogy csak a haja fáj.

Közben, úgy látszik, nem egyeztek meg egész pontosan az együttlét szabályairól, egyelőre csak a saját igényeik tisztázásánál tartanak:

Mondd, hogy lehet még mindig ugyanaz, Hogy bármit is teszek még mindig kiakadsz, Bárcsak megérthetnéd, Azt amit én szeretnék.

Andi a kádból artikulálja a saját álláspontját, ami teljesen érthető:

Én soha sem, soha sem vertelek át, A szívem és közted túl nagy most a gát, Megugrottuk százszor, De soha többet mától.

A nem bizony nemet jelent, és, ha nincs közös megegyezés, Szabynak csak a vízszámla marad. Mindketten zavarban vannak, sőt, zavarodottá váltak. Sokszor el is éneklik. De nincs semmi baj, az élet megy tovább, Szaby hamarosan új lakótársra lel, a zarás „DON’T GO ROGUE” kabátja mellé biztosan vesz majd más cuccokat is magának, Andi pedig minden bizonnyal százszámra talál majd olyan férfit, akinek szintén van kádja a nappaliban.

Punnany Massif - TOKIIIOOOOO

Ha nemes a cél, legyél nemesacél

17 hónapig váratott magára az Új Punnany klip, de szerencsére megérte várni. Egyrészt azért, mert ebben a klipben mutatkozik be a magyar olimpiai delegáció 2021-es olimpiai ruházata, másrészt pedig azért, mert ez a szám tulajdonképpen öt szám egyszerre. Szóval több szempontból is rendhagyó.

A rendező, Miki357, a magyar videóklip pápa tudja, hogy hogyan kell szépet csinálni, hogyan kell sportosat csinálni, és hogyan kell Punnany klipet csinálni. Most pedig összegyúrta az egészet egy nagy gombóccá. Akárcsak a zene, a klip is rengeteg elemből áll: sportpályák, hivatásos sportolók, éjszakai futás, magyar zászló, aranyérmek, serlegek, három csík, öt karika.

Nemek között igenek, csak az számít, mire megy Nemek között igenek, több színnek a szíve egy

Termelődik a dopamin, olimpiai láng gyúl, szépek a színek, mindenki fiatal, mindenki győztes, Bruce Lee és füstgránát. Mit kívánhatnánk még?

WELLHELLO FEAT. ESSEMM - HOGY LEGYEK JÓ

A magyar popzene matematikai rendszerében új axióma született: a Wellhello tagjai lettek a melankólia miniszterei, az elnöki ügyeket felváltották a keserédes problémák.

Azt hiszed, te baszol meg mindenkit Közben téged basz meg minden

A friss problémaügyi miniszterek az új lemezen nyíltan kibeszélik fájdalmaikat, leleplezik változtatni képtelen énjüket, és elég bátrak ahhoz, hogy gyengének mutatkozzanak.

Nem szabadna hagynom Nem kéne magam mindig így megcsalnom Nekem ne adj tanácsokat, meg se hallom Megint ugyanaz a pofon, csak már ráncosabb az arcom Már csak magamra haragszom

A nem mind arany, ami fénylik fordítva is igaz. Nem mindig fénylik, ami arany.

Menekülök, mögöttem omlik a tér A siker, ha megront, nem sokat ér Csak levegőt kérek, rám fér Itt állok csupaszon, többé nincs páncél

Nem csak belülről égetik a problémák Flourékat. A klipben sós kútba teszik, onnan is kiveszik, kerék alá teszik, onnan is kiveszik. Aztán jön Essemm, és egy csomagtartóba tesz egy hullát. Ezzel kicsit a buli is meghal, de a zenekar már úgysem a buliról szól. A Wellhello ugyanis már nem brandépítésből és hangulatcsinálásból, hanem őszinteségből mutatja meg a magyar popzenének, hogyan kell ezt csinálni.

pola - Nehezebb lesz így

A magyar fogorvosok ajánlásával. Pola felismerte, hogy indokolatlanul kevés fémfogú előadó van itthon, és nem félt változtatni. Kit érdekelnek már az unalmas, fehér fogak? Ki lehet olyan megalkuvó, hogy beéri az ósdi csonttal? Hogy fog megcsillanni a lila fény a sima, hétköznapi, pórias fogakon? Hát mik vagyunk mi, állatok?

Ez ám a fogas kérdés, de inkább fogjunk bele a klip elemzésébe. Barber shopból frissen távozó srácok gyászolnak egy temetésen, majd átvágunk egy téglafal előtt dobleckéket adó fiatalra, hogy végül eljussunk a Jay és Néma Bobként magyarázó főszereplőkig. Itt még nem sejtjük, hogy milyen kincseket rejt a szájuk. Közben eddig számunkra idegen emberek bepattannak két külön autóba, úgy üldöz egy Merci egy Mercit, ahogy ember embernek farkasa. Meg is történik a baj, egy 8 cm átmérőjű facsemetének ütközik az üldözött autó, és ketten eszméletlenül fekszenek elől, az üldöző pedig kiszáll, és vészjósló, már-már gonosz tekintettel és egy alig észrevehető kárörvendő mosollyal nyugtázza, jó munkát végzett. Arcán a bűntudatnak, miszerint elmulasztotta az ilyenkor kötelező segítségnyújtást, semmi nyoma. Az egyik túlélő szexi ápoltnak lett öltöztetve a betegágyon, másikuk hogylétéről egyelőre nincs hír. Közben egy céges brainstormingon magyarázzák a balesetet okozó és a két balesetet elszenvedő alkalmazottnak, hogy kell 10 millió Forintot keresni. Vagy egy hokimeccsre készíti fel őket edzőjük, és filccel rajzolja a táblára a stratégiát. Sajnos ezt nekem nem sikerült eldöntenem. És itt, az ezt követő snittben (miközben azt éneklik a srácok, hogy

Belegebedek de menetelek a szívem után Ezután megcsinálom büszke leszel anyu rám

itt villan fel először a fémfog, és itt terelődik át a fókusz a lényegre. Mit érdekel már bennünket, hogy miért civakodtak egymással az alkalmazottak, hogy a Mercin volt-e casco, hogy a dobost miért mutatják, ha egyetlen igazi dobhang sincs a zenében?! Egy emberként üvöltjük a kérdést: Hol csináltattátok a fogaitokat? Mennyibe került? És fájt? És mivel mosod, Sidollal?

A klip közben folytatódik, bandatagok szétválnak, táska pénz elrablódik, gyermekét egyedül nevelő anya lábtörlőjére lerakódik (mint fémfogra a rozsda), valaki elemberrablódik és pisztollyal fenyegetődik, a kórházban ápolt férfi pedig meglátogatódik.

Ez folyik a YouTube-on a héten, rendet tettek a nagyhalak, vicsorognak a kishalak.