11 napig forgatta új videóklipjét Saya Noé – Klippremier!

Elképesztő színes és abszurd elemekben gazdag videóklipet készített Saya Noé az Iodine című dalához. Az énekesnő főállásban streamelésből él, looppedállal folyamatosan dalokat ír, próbál a zenekarával, készül közelgő koncertjére. Meglátogattuk otthoni stúdiójában, ahol megmutatta, hogyan dolgozik. Elkísértük a próbaterembe is, és mesélt új videóklipje kulisszatitkairól is:

11 napig forgatta új videoklipjét Saya Noé

Kőrös Mimi 1992-ben született, ötéves korától tíz évig Kuala Lumpurban élt. Három éve tért haza Barcelonából, ahol óvónőként dolgozott, és végre komolyabban belevághatott a zenélésbe. Elvégezte az imPro School zeneiproducer-kurzusát, dolgozott a híres brit producerrel, Matt Lawrence-szel is, aki olyan sztárokkal kollaborált együtt, mint Amy Winehouse, Beyoncé vagy George Michael.

Már tizenhárom évesen is írt dalokat, de akkor még nem volt bátorsága megmutatni azokat.

Azt éreztem, ez túl intim. Mindig metaforákat próbáltam írni, hogy elrejtsem a dalok valódi jelentését, mondanivalóját. Mi van, ha valaki rájön, hogy róla írtam dalt? Azóta rájöttem, hogy az érzékenységem előny, nem kell takargatni.

2020 decemberében jelent meg első nagylemeze Museum of Sins címmel, amiről az Under the River című dalt már 18 európai rádió tűzte műsorára.

Most elkészült az Iodine dalhoz forgatott klip, amiben Mimi ki tudta élni alkotói szabadságát. Az eredetileg 4 naposra tervezett forgatás (ami nem rövid) végül 11 naposra nyúlt, mert annyi új ötletük támadt a rendezővel.

Saya Noét több különböző formációban (zenekarral, illetve akusztikusan egy szál gitárral) számos helyen, több fesztiválon is láthatjuk majd nyáron. Ott lesz például a Bánkitón, a Kolorádón, a Művészetek Völgyén, a Vidor Fesztiválon, a Paloznaki Jazzpikniken, a SZIN-en és a Campuson, de leginkább első önálló budapesti koncertjére készül: az A38 Hajón július 15-én lép színpadra zenekarával, a vendég az éteri elektronikával kacérkodó lányduó, a Flanger Kids lesz.

Katt fent a videóra, és hallgasd meg, milyen dalt improvizált nekünk Saya Noé!