Taylor Swift a szomszéd lány, akinek minden sikerül

A félelem bére című 1953-as Clouzot-filmben hőseinknek két, nitroglicerinnel megtöltött teherautót kell leszállítaniuk. A show-biznisz is olyan, mint Yves Montand-ék küldetése: látszólag nagy kaland, utazással, izgalommal, szép tájakkal, de bármikor felrobbanhat alattad az egész.

Taylor Swift 2021-ben számos jogvita után újragondolt, és némileg más együtthatókkal megjelent Fearless – Taylor's Version című lemezén már nincs félelem

csak egy üzletasszonnyá lett, professzionális előadó magabiztossága, akiben még mindig maradt némi kislányos báj.

Ha van parancsoló érvényű siker, azt Taylor Swiftnek hívják. A 2009-ben csak 18 éves Taylor Swift második albuma, a Fearless négy Grammy-díjat gyűjtött be, a fiatal művésznő nappaliját bizonyára sajátos hőszivattyús rendszer fűti, amit Grammy-díjainak (szám szerint 10) energiája hajt.

A még mindig csak 31 éves Swift azt is megteheti, hogy kampány nélkül, váratlanul megjelentet egy – az ő sajátos világában kimondottan progresszívnek számító – lemezt (Folklore, 2020), és akkor is megdönt minden eladási rekordot. Ő a „normális középosztálybeli lány”, akinek nem kell úgy kinéznie, mint Lady Gagának, aki különben is olyan, mintha a ruháit Elon Musk álmodta volna meg Tesla kimaradt üléshuzatából és a Falcon Heavy rakétájának fém alkatrészeiből. Swiftnek nem kell úgy beszélnie, mint a hiphopelőadóknak, akik bármikor közös nevezőre hozzák a nőgyűlöletet és a szolidaritást. A Swift Projekt ráadásul olyan profi nagyvállalatként működik, mint az Amazon, csak a művésznő csomagjában ott van a slágerérzékenység, a vérprofi előadás, a hibátlan karrier és a kamaszos báj. Szóval, ő a szomszéd lány, akinek minden sikerült.

Mindent megtehet, még azt is, hogy újra felveszi a Fearlesst, ami új identitást (Taylor's Version) kapott, hogy aztán szép lassan megjelenjen a többi sorlemeze is, szintén újragondolva: „A lemez új kiadása az első állomása annak, hogy Swift visszaszerezze az ellenőrzést korai anyagai felett” – olvashattuk.

Az énekesnő egy ideje konfliktusban áll korábbi lemezkiadójával, a Big Machine-nel és annak vezetőjével, Scooter Braunnal, aki 2019-ben vásárolta meg a Big Machine-t, egy évvel azután, hogy Swift a Universalhoz szerződött. De ez valójában nem tartozik a hallgatóra, ahogy az is érdektelen, hogy anno Prince mit jogászkodott a Sonyval, mielőtt Symbolra változtatta a nevét. Gondolt egyet, és felvette újra a Fearlesst, és hozzágombolt hat eddig kiadatlan dalt is. Az persze nem változtat a lemez élvezeti értékén, ha tudjuk, az egész mögött nem a kreatív energiák álltak, hanem egy 300 millió dolláros (90,5 milliárd forintos) megállapodás, amelynek részeként továbbadták Swift mesterszalagjait.

Ettől függetlenül világos, hogy az eredeti lemez megjelenésekor csak 18 éves Swift afféle csodagyerek, aki maga volt a reinkarnálódott amerikai álom, luxuskivitelben. A kedves, üde, és a maga nemében korrekt country-pop dalokkal előálló Swift könnyedén eljátszhatta volna A nagy Gatsbyből Daisy Buchanan szerepét, vagy bárkit, akinek art deco kosztümjéhez jól áll egy ódon kastély.

Nincs baj ezzel a Fearless – Taylor's Version című lemezzel, és nem azért, mert egy kamasz lány dalait halljuk, azért sem, mert félárnyékban egy-egy felvételre még azt is ráfoghatnánk, hogy afféle könnyű, alterpopos műsor. Ott van például a Fearless című nyitódal... Mi az első, ami eszünkbe jut róla? Nos, az, hogy kellemes. Nem várunk tőle olyan zenei élményt, amit mondjuk Elvis Costello hozna össze Laurie Andersonnal egy sosem volt, drezdai meglepetéskoncerten. Rádióbarát pop, se több, se kevesebb. Illetve több. Egyszerűen a profizmusa miatt.

Viszont az album meglehetősen egyanyagú, és tinilány legyen a talpán, aki a bónuszokkal együtt mind a 26 dalt egymás után meghallgatja. Az új változatok alapvetően megegyeznek az eredeti textúrával, az egész DNS-ében ott a Nashville country, viszont az új felvételeknek feszesebb, rockosabb a dinamikája, Swift hangja pedig teltebb, érettebb lett. Ahogy az énekesnő fogalmazott, „megpróbáltunk, egy ugyanolyan, de jobb lemezt készíteni”. És ez sikerült is. Egy tinilány megzenésített naplóját halljuk, aki illatos szemöldökceruzával és 3D-s körömlakkal írta és rajzolta tele az oldalakat.

Taylor Swift:Fearless – Taylor's Version Universal,26 dal, 106 perc