Hofi Géza és az acid house különös kapcsolata

Huszonnyolc év után vinylen is megjelent az első magyar acid house album, a Liquid Limbs eredetileg csak műsoros kazettán publikált Hydro-Gixere. 1993-ban még nem léteztek appok, a legizgalmasabb logók nem a telefonok képernyőjén jelentek meg, hanem az LSD-vel átitatott bélyegeken.

Amikor a kilencvenes évek elején az MTV Party-zone című műsorának hatására a magyar diszkókban kipróbálták az acid house-t, azonnal kicsapta a biztosítékot, összeégtek a neoncsövek és a lambériára szerelt Kontakta konnektorok. A kisvárosi lakótelepeken már nem Pocoknak, az ördögmotorosnak, vagy Zorrónak hívták a menő fiúkat, hanem Cuccosnak, Kábszinak és Reagge-nek.

Unalmas lett a grunge és a gyertyafényes unplugged is. Budapest meglepő módon lassabban reagálta le a partibacchanáliákat, mint a vidék, Debrecenben már 1992 tavaszán rendeztek acidpartikat a Meteor moziban, és maga a Liquid Limbs is egy festői miskolci panel nyolcadik emeletén alakult meg, szintén 1992-ben, hogy aztán 1993-ra már meg is jelenjen első lemezük a főleg punkot és hardcore-t publikáló, de mindenre nyitott Trottel Recordsnál. Ebben az időben már a Viking klubban is felléptek, ott, ahol egyébként a dirty rockot komoly részeredményekkel bemutató Dance, illetve a teljes magyar szkinhedszcéna is.

Aki látta a Liquid Limbs trióját 1993 elején a Vikingben, az soha nem felejti el az udvaron égő olajoshordókat, az azokat körülálló „vegyi vacogókat”, az alufóliával becsomagolt diszkópultot és azt az érzést, hogy itt most valami megszületett.

Ez a valami a magyar acid house volt.

Addig a Pecsában megrendezett Techno Art Show-k inkább az EBM-et (electronic body music) favorizálták, az olyan előadókat, mint a Front 242 és a Nitzer Ebb, és komoly volt az átfedés a Hungarian Depeche Mode Fan Club közönségével. Persze már a Liquid Limbs is fellépett ezeken a bulikon. Majd megjelent a Prodigy Music for the Jilted Generation című albuma, az MTV-n pedig unásig játszotta „fájersztátert”, aztán a Prodigy Pecsa-koncertje végképp elhozta a lakossági partikultúrát Magyarországra. Mellesleg az előzenekar pont a Liquid Limbs volt, ami egyik pillanatról a másikra szűnt meg undergroundnak lenni.

A Hydro-Gixer nyitódala, a Liquid Limbs című tétel még az EBM-es hagyományokra épít, de már a Te, figyelj, haver! című Hofi Géza-szemplinget is tartalmazó második felvétel hozza a kötelezőt, az agyadban olvad, nem a zsebedben érzést. Onnan pedig már nincs leszállás a trance-hatású szerelemvonatról.

A remekül építkező, a műfaj sajátosságait már az első pillanattól okosan hasznosító, nemzetközi színvonalú anyag született, pedig a fiúk (Batta Róbert, alias Suta, Baris Zsolt, Budai Gábor) egy Commodore 64-en megküldött C-Lab programmal dolgoztak. Ez kábé olyan lehetett, mint amikor a hatvanas években a gimnáziumi zenekarok vasútállomásokról ellopott hangszórókból és vécédeszkás gitárokból próbálták előcsalni a rock & rollt.

1993-ban mindenkit váratlanul ért a kazetta megjelenése, mégis kegyelmi pillanat volt ez, akkor még lehetett volna mozgalomjellege a dolognak, de aztán a fröccsöntött légyszemüvegből, Buffalo cipőkből és MÁV-saruzók műanyag mellényéből megolvasztott lakossági techno betette a kertkaput.

A sok szemplinget, afféle zenés mémeket használó zenekar sajátos színfoltja volt a magyar popnak, bátran idéztek Hofitól, a Dallas sorozatból, Kudlik Júlia Deltájából, de ott van például a „Jobbra tőlem fűszer-csemege, úgy hallottam, olcsó a kecsege” rigmusa is, amit hallhattunk volna egy Csukás István-féle ifjúsági filmben, de valójában a fiúk rögtönözték.

Szerencsére a Hydro-Gixernek megmaradt a négysávos magnóra készített masztere, ami most kapott némi dinamikát, igazítottak a hangzásán is, szóval nincs szükség arra, hogy az ezüstszínű légyszemüveg szárával kavarjuk föl a Red Bullba öntött whiskyt. Így is üt az anyag.

Liquid Limbs:Hydro-Gixer Trottel Records,10 szám, 42 perc