Van ez az erdélyi lány, Karola. Kétség nem férhet hozzá, hogy korunk gyermeke. Abból a szempontból mindenképpen, hogy pontosan tudja, hogy sikert, kiváltképp akkor, ha a popszakmáról van szó, csak úgy érhetsz el, ha nem elégszel meg azzal a jelszóval: a zene mindenek felett.

Az erdélyi lány, aki néhány év alatt gyűjtött milliós rajongótábort

Merthogy dúdolgathatsz kedvesen, énekelhetsz átéléssel, de a zeneiparban néhány éves jelenléttel az áttörést csak kevesen érik el csupán azzal, ami a torokból kijön. Lehet angyali a hangod, de ha nem azonnal éteri, akkor másféle angyali eszközökhöz kell nyúlni.

Például úgy, hogy egy dal klipjében a kamera legalább annyi makrót mutat az előadóból, amennyi elegendő ahhoz, hogy a látvány jobban tapadjon, mint a dallam. A vizuális kémiai kötés erejét amúgy mindjárt a kovalens szócikk után jegyzik az operatőr-tanfolyamok kézikönyvei, amivel persze nincs is gond. Elgondolkozni pedig csak azon érdemes, hogy a zenében mi is a fontosabb: amit látunk, vagy az, amit hallunk. És most tegye fel a kezét az, aki még soha nem nézett zenét csak azért, hogy lássa, ki is énekel…

Essemm-mel például – merthogy manapság trendi furán írni a neveket, de a popszakma már csak ilyen, és ezt éppen Boros Tamás ne tudná – énekelt egy dalt Karolával, és A világ elől című dal szaknyelven szólva már 15 millió fölött jár, és dalszövegében olyan gondolatok vannak, mint például

Milliókat ér a perc, amit szánsz rám Ez a várakozás többet ér minden vártnál Tárgynál, mindenki értené, ha látná Az életünk nem csak egy fotó Egy végtelen tenger, amíg másoké csak egy folyó Mint a fegyver, a golyó Királynő nélkül nincsen uralkodó

De ebből is látszik, hogy a siker mérője tényleg az, hogy milliók és tényleg még több milliók bólintsanak egy ritmusra, és ami trendi, de tényleg az, arra a dalra úgy forduljanak a tekintetek, ahogyan egykor az emberek tették arccal a vasút felé.

Karoláról annyit még mindenképpen tudni kell, hogy a múlt héten kijött dala a lemezlovas Metzker Vikivel készült, amire nagyon büszke, hiszen Vikire szakmailag felnéz, Miskovits Marci műsorvezetővel pedig ma jött ki legújabb közös dala:

A Stenk-videóból kiderül az is, hogy Karolát már érte támadás, és nem az interneten, valamint megtudhatjuk azt is,

mi az, amit egy fiatal énekes ma már nem gondol trendinek,

manapság egy énekesnek kell-e tudnia kottát olvasni,

gond-e, ha nem játszik semmilyen hangszeren, fontosak-e az énekórák,

milyen jó, ha száguld egy dallam az énekes fejében, de azért jó, ha vannak vásárolható zenei alapok,

a szerelem, főleg ha csalódás, a legjobb múzsa,

nem baj, ha néha van egy banán a ruhádban,

Karola nem szereti, hogyha úgy néznek rá, mint egy darab húsra,

nem baj az, ha néha egy lány is gyönyörködik a lányokban.

Klikk a lejátszóra, és máris kiderül, hogy Karola igazából mire vágyik!