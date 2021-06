Hétköznap Barna, hétvégén Riddler, és örül, hogy nem a rappelésből él

Vannak olyanok, akik folyton a fényre vágynak. Tolnak, zúznak, pörögnek, miközben a legtöbbször csak tolják, zúzzák és pörgetik őket. Bodnár Barna nem tartozik közéjük, és mint mondja, szerencsére. Merthogy

rettentő sok kompromisszum kell ahhoz, hogy ebből az ember meg tudjon élni.

Örülök, hogy nem a rappelésből élek!

Annak persze örülne, ha olyan problémái volnának, hogy túl sok a fellépés vagy két héten belül ki kellene hoznia egy új dalt, de megbékélt azzal, hogy van polgári karrierje is, merthogy így több lábon áll, és nem csupán a zenéből él.

Riddler néven rapelőadóként 2004 óta ismert, ekkor jelent meg első demólemeze is Szavak ereje címmel. Számára a rap éppúgy az élet része, mint a mindennapi munka, az ügyintézés. Talán ezért is érzi úgy, hogy minden, amit el szeretne mondani arról, amit lát, amit tapasztal, amit érez és gondol, nem nyűg és nem is teher. Ahogyan megfogalmazza,

így aztán tök jó, hogy nem kiszolgálok a zenémmel, hanem képviselhetek valamit.

Legújabb dalában (Időtlen) éppen ezt fogalmazza meg. Azt, hogy milyen a viszonya a zenéhez és hogy a rap, az éneklés életének komoly része. Olyannyira komoly, hogy még példaképe is van, egy szicíliai-philadelphiai underground rapénekes, Vinnie Paz (avagy Vincenzo Luvineri), aki szintén nem tolja magát előre, nem ostromolja dühödten vagy vágyottan a mainstream színpadok világát.

Az Időtlen című dal már Barna negyedik, Delta című nagylemezére készült. Ebben Juhász Marci, a Nomád zenekar exénekese énekli a refrént. Zenéjét az amerikai C-Lance írta, aki az USA-ban számos underground rapsztárnak ír zenéket – például Vinnie Paznek is.

Barna mindjárt indulásának második évében, 2005-ben bejutott az Animal Cannibals Mikrofon Mánia tehetségkutatójának döntőjébe, majd 2006-ban Fény címmel megjelent első szólónagylemeze. Az albumon van egy dal, a Holló, amelyet a képregény és az abból született film ihletett. Ez a világ a mai napig meghatározza a Riddler zenei és szövegvilágát, innentől kezdve ugyanis visszatérő motívum lett a holló, amelyet ma már sokan vele azonosítanak.

A Holló nekem amolyan alteregóm lett, totemállat.

A Riddler talán legismertebb albuma, a Korridor 2008-ban jelent meg, ezzel bejárta az országot, minden nagyobb városban koncertet adott. Ezt a lemezt Nóniusz Gábor hangmérnökkel rögzítette, és azóta is vele dolgozik.

A lemezen szereplő Egy irány című dalban több mint húsz közreműködő rappel vele, amolyan magyar rapszcénabandatrekk.

A Riddler dalaiban olykor meglehetősen élesen reagál társadalmi eseményekre, de elvégre ez a rap lényege. A 2015-ben megjelent, Nomagróffal közös, Jéghegy című nagylemezéről ilyen például a Parazita dal, amely az ember és a kapitalizmus környezetre gyakorolt káros hatásairól szól, az Ébresztő pedig a digitalizáció veszélyeiről. A 2016-os Sohamár című nagylemezén az Ideális című dal pedig kifejezetten a kirekesztés, a rasszizmus, a gyűlöletkeltés ellen készült, a két év múlva megjelent Hajótörött című dal pedig a társadalomra rátelepedő és a lelkeket kínzó depresszióról szól – valamint arról, hogy erről muszáj beszélni, muszáj ezt kibeszélni.