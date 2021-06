YouTube-diszkó 25. hét:Kánikula a YouTube-on is

Úgy kell a vérfrissítés a magyar popzenének, mint légfrissítő a toitoiba. Sajnos ezt Nemazalányéktól nem kapjuk meg, hiába próbálkoznak még nyelvújítással is. Cserébe a Dalfutár megmutatja, hogy négy ember egymástól függetlenül, vakon jobb számot hegeszt össze, mint a fél magyar popszakma kánikulában. Lotfi Begi leporolta Sipos F. Tamást, Azahriah pedig megmutatja, mi az az újhullám. Ez folyik a YouTube-on a héten.

NEMAZALÁNY x SOFI - LEVEGŐ

A világban az igazán fontos dolgok láthatatlanok: a szeretet. A bizalom. A törődés. A gondoskodás. A legfontosabb dolgoknak pedig nincs színe, vagy íze: lásd víz. Vagy szaga: lsd. pénz. Igen, éppen ilyen a levegő is, ami eddig indokolatlanul mellőzve volt a magyar popzenéből. Hiába kap minden sláger angol nyelvterületen megfelelő levegőmennyiséget (lsd. on air), itthon csak fuldokolnak a légszomjtól. Ezt az űrt ismerte fel Nemazalány és Sofi, akik most már úgy dolgoznak párban, mint Stan és Pan, Tango és Cash, vagy Tom és Jerry.

Bár nyilvánvalóan próbál légies lenni a zene és a szöveg is (nomen est omen), megint sikerül megerőszakolni a magyar nyelvet és a zeneiséget, de mondjuk azt, hogy ez a duó védjegye, vagy inkább fogadjuk el, hogy ha Amerikában létezhet mumble rap, akkor itt is létezhet Sofi.

Ezzel a teljesen aktuális sorral találkozunk a dal elején:

Hosszú a tél, fúj a szél, a szívem nincs befagyva Ő magamra nem hallgat, ő magamra nem hallgat

A kis Kazinczyk, ugye? A magamra hallgató ő a júniusi télben! Nem is csodálom, hogy Sofi így dörzsöli magát egy vidéki kastély lépcsőjén. Biztosan fázik abban az egy szál pongyolában ő maga, akire nem hallgat a nem befagyott szív.

De a refrén előtt fény derül mindenre, vagyis tiszta vizet öntenek a pohárba, vagyis tiszta levegőt a tüdőkbe:

Nem kapok levegőt, őt látom álmomban Túl sokszor bántottam, hiszen megváltoztam

Na ez már nem tréfadolog, levegő nélkül csak percekig marad életben az ember, remélem, gyorsan megváltozik, és hamar véget ér az az álom!

Tükörfalat hozok a világra Láthatod majd, kinek mi a hibája

Miért nem hoz inkább cukorfalat? Akkor mindannyian tudnánk lakmározni, és közösen együtt csak a fognyűvő manóktól kellene félnünk, nem pedig a saját hibáinktól. De nincs időnk sokáig dédelgetni ezt a szirupos álmot, mert újra itt a tél a nyárban:

Hideg az ajkam, remélem, nem fázol Én leszek, aki veled marad akárhol

Ha az én ajkam hideg, miért te fáznál? Lehűtelek állandóan jeges csókommal? És ezek után még kísértelek is egy életen át, és követlek az adóhivatalba, kisboltba, wc-re, háziorvosi rendelőbe?

Ezzel az erővel az egész lehetne halandzsa is, szerintem pont ugyanennyien hallgatnák. Sőt, talán én is végig tudnám.

Dalfutár 5. - Első csapat 2. rész - 2021

A Dalfutárt senkinek sem kell bemutatni. Ezt az új dalt viszont lehet, pedig már eddig is sokan látták, nem hiába trónol a trendingben a héten. Ebben az epizódban híres művész szülők gyerekeivel készült a dal, akik megmutatják, hogy a) nem esik messze az alma a fájától b) miből lesz a cserebogár c) láttunk-e már karón varjút. A helyes válasz az ‘a’, ugyanis Gerendás Dani, Nyáry Luca, Heilig Tomi és Varga Vivi közös dala jó lett.

Az a kép kicsit hasonlít rád Mielőtt alfában hagytad a romantikát Mielőtt törölni kezdted sejtről sejtre a tested

Így indul Nyáry Luca szövege, és hamar meg is értjük, hogy mit jelent ez a törlés. Nem, nem a kicsavart törlőrongy a legaljasabb kocsmákban. Még annál is aljasabb:

És kikéred azt a piát, szívod a békepipát Üvegasztalon keresed az álmok porát Cigit sodorsz, lábam elé kihánysz Még másfél gramm önbizalomhiányt

Gerendás Dani a zeneszerző, és olyan dalt írt, ami teljesen jogosan szerepel a legnézettebb magyar zenei videók között, annak ellenére, hogy elmondása szerint neki teljesen új szerep, hogy a harmóniát és a dallamot is ő egy személyben írja. Kettő lett, maradhat? Kérdezi a zöldséges, miután kértem egy almát. Dani, ez maradhat, csak így tovább. A szöveget Nyáry Luca írta, aki gyakorlatilag a felvétel közben érettségizett, ennek ellenére a szöveg meglepően érett, hiába mondja Luca, hogy nála sokkal tapasztaltabb emberek dolgoznak a szakmában. Ne aggódj, Luca, ez nem jelent semmit, én hetente négy olyan dallal találkozom a trendingben, amit tizenkét szavas szókincsű szöveggenerátorral írnak úgy, hogy nincs helyesírás ellenőrző a wordjükben. Heilig Tomi a producer, aki úgy csinált popot, hogy egy kicsit sem lett ízléstelen, Varga Vivi pedig tűpontosan, feszesen és gazdagon énekel. Ismét fel lett adva a lecke, a dal elkészült, mint a matekházi, és bekerült a példatárba: így kell számot írni, mélyen tisztelt publikum. És, ha ennek a négy embernek vakon sikerült, akkor csak ki tudja majd tölteni a munkafüzetet az a sok-sok másik, létező magyar zenekar is.

Sipi x Lotfi Begi feat. Sipos F. Tamás - Bulivan

Van olyan, aki nem ismeri a Buli van című eredeti számot Sípos F. Tamástól? Nem hiszem, de ha mégis valaki olyan szemtelenül fiatal, vagy csak elhúztak mellette a kilencvenes évek, mint a siófoki gyors, akkor az itt tudja pótolni:

1993-at írunk, és ahogy a Jurassic Park dínói újra élednek, ahogy E.T. történetét Stranger Thingsnek nevezve újra és adja el a Netflix, ahogy visszajöttek a neon színek és haspólók, úgy porolják le Sipos F. Tamás klasszikusát Lotfi Begivel és Sipivel. Mert nincs remix Lotfi Begi nélkül, és nincs Lotfi Begi remix nélkül, szóval portanalítsunk együtt Begivel, hölgyeim és uraim!

Az eredeti beton helyszín jachttá alakult, ahol az eredeti előadó kelti az előző bulitól még kicsit kótyagos, és együtt alvó Begit és Sipit, akik az eredeti szám reggae-jét reggaetonra cserélték, hisz mi mást csináltak volna? Ahogy nincsen rózsa tövis nélkül, úgy nincs magyar nyári sláger Despacito nélkül. Tessék elfogadni, és tessék szeretni, mert hiába kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk.

A hozzáadott értéket ebben a feldolgozásban a számtalan jó csak adja, akik a klipben szerepelnek. Illetve egy unikornis úszógumi, ami az idei nyári klipek legnagyobb slágere, nem is tudom, láttam-e idén olyat, amiben ne lett volna. De legalább energiaital doboz nincs a klipben, és az is valami. Egy perc után Begi varázsol Ibizát a Balatonból és álomhajót a katamaránból. Tényleg, vajon miért nem az Álomhajót porolták le? Vajon meddig kell még várnom rá, hogy azt is hallhassam reggaetonban?

Azahriah x Desh - MIND1

Örvendjetek, mert Magyarországra is megérkezett a mainstream undergroundja, vagy az underground mainstreamje, az a popzene, amit küldhetünk mindenkinek, aki szereti, de közben hús-vér emberek írják és adják elő. A szöveg színes, a zene szagos, a klip érdes.

És feladod mégegyszer Igen ma is kicsit akarom hogy élessz fel Gyere be, add azt, amit ezelőtt éreztem Gyere be, add azt amit ezelőtt éreztem

Az Azahriah szerű magyar fiatal előadók jönnek, ideadják nekem azt, amit ezelőtt éreztem, és felélesztenek. És velem együtt az egész magyar popzenét gatyába rázzák. Jó látni, hogy a sok G.w.M. és egyéb, keskeny futószalagról hetente kigördülő egyszer használatos zenék mellett igazi, élő szövetek is szaladgálnak a YouTube főutcáján.

Nekik még azt is meg tudom bocsájtani, hogy a leggyűlöltebb szavam, a ‘hazatalál’ kétszer is szerepel a szövegben. Tudjátok mit? Nekik szabad, oké?

Egyébként Azahriah maga producereli, keveri és masztereli is a zenéit. Nem állítom, hogy a legjobb hangzás, amit életemben hallottam, de azt igen, hogy karakteres, valamilyen, sőt, azahriahs, ami a legnagyobb dolog, amit a zenében el lehet érni: saját stílust kialakítani.

LAKITS x LUIS x RCZ - TE CSAK JÁTSZOL

Ez a szám az iskolapéldája annak, hogyan kell szintetizátorral hangszerelni. Rendben, nem biztos, hogy valóban egy szintetizátoron történt a producerelés, lehet, hogy egy sample pack megnyitásával. A legkönnyebben úgy lehet ezt eldönteni, hogy véletlenszerűen belekattintgatunk a videólejátszóba, és mindig pontosan ugyanazt a hangmintát halljuk ugyanolyan hangerőn és dinamikával. Mintha egy olyan rajzot látnánk, ahol a nap sárga, az ég kék, a fű zöld, a ház fala fehér, a teteje pedig piros. Ezt hívjuk gyerekrajznak.

A klip ellenben felnőtt klip, persze nem úgy értem, hogy poresz lenne, vagy erőszakos. Csak keménykednek egy roncstelepen ellenfényben. De nem lehetek ennyire leegyszerűsítő, hiszen ezen kívül még néha fekete-fehérítik is a képeket sőt, néha a főszereplő lány piros ruhája piros marad fekete-fehér környezetben. Állati.

Különös módon amilyen lapos az alap, annyira jól építkezik az ének. Becsülettel fel van véve, és a végére szép ívet ír le, és egészen a numetálig keményedik, szűkölünk legalább egy sáv torzított gitárért, de nem, nem kapjuk meg, hiába szakad le ekkorra már teljesen az ének a zenéről. Ez van, nem lehet a bab is húsból.

Sajnos nem tett jót a kánikula a magyar zenének, fullad a YouTube, egy, illetve csak néhány legény (és leány) van talpon a vidéken. Sebaj, jövő hétre biztos felváltja a meleget a jó zene.