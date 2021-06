Bomba a rózsaablakba, reflektor a szemeke

Ha egy zenekar Oktatás, szórakozás, szabadidő címmel jelenteti meg új koncertalbumát, azt a rock & rollban illik komolyan venni. A New Order Londoni Alexandra Palace-ban esti iskolát szervezett az indie-diszkóból, miközben remekül szórakozva átvettünk olyan tanegységeket, mint a Joy Division néhány emblematikus dala, és persze a New Order életműve. Az Education Entertainment Recreation oktatási segédanyag, a zenekar 22 felvételét tartalmazó háromlemezes díszdoboz.

Az album címe a zenekar 2018 novemberi koncertjének helyszínére, az 1873-ban átadott Alexandra Palace nevű kulturális és szabadidő központra utal. Az épület az első világháború alatt német és osztrák internálótábor volt, majd az 1930-as években a BBC Televízió bérelte ki, majd az első nyilvános televíziós adások helyszíne lett. A II. világháború alatt a német bombázások megrongálták a Nagycsarnokot, de a BBC News adásai folytatódtak, szóval a helyszín történelmi epicentrum is egyben.

Egyéb historikus rétegeket is feltárhatnánk, de ha csak pop-kulturális ásatásokat végeznénk, akkor is gyorsan kiderülne, hogy fellépett itt a Pink Floyd, a Led Zeppelin, Lou Reed, a T-Rex, a Stone Roses, a Blur, és még 1998 szilveszterén az eredeti felállású New Order is. Az Education Entertainment Recreation címet azért is illik komolyan venni, mert A Rajna kincsének nyitányával kezdődött a koncert, és különben is, Wagnert mindig hálás dolog volt átjátszani a popkultúrába.

A New Order a nyolcvanas évek első felében sokszor adott rövid koncerteket (ez anno nagy divat volt, a Jesus &The Mary Chain pl. 20 perceket játszott), most pedig, hogy már a hatvanas éveiket taposó zenészek eljutottak a közel két és fél órás műsorig. A New Order egyik kulcsfiguráját, a 2007-ben kivált Peter Hook-ot Tom Chapman helyettesítette, és nem könnyű leírni, de feledtetni tudta Hooky hiányát. A műsor részben a 2015-ös visszatérő Music Complete-re épített (Elhangzott a Singularity', a Tutti Frutti és a Plastic), azóta nem publikált új lemezt a zenekar, csak a tavalyi Be a Rebel című kislemezt, amiről a legtöbb, amit elmondhatunk, hogy a New Orderre jellemző, jól meghangszerelt popdal.

Ez is arról árulkodik, hogy a zenekar jó formában van, azaz dalokat még mindig tudnak szerezni, sőt a koncert hangzása is hibátlan volt, eltekintve attól, hogy az Adidas Originalst viselő Sumner hangja ide-oda csúszkált. Sosem volt igazán jó énekes, de mentségére legyen mondva, hogy meghitt a viszonya a Rickenbacker gitárjával, és ismeri a hangja korlátait. Nem is akarta pótolni Ian Curtist, pusztán csak tisztességgel akart helytállni a ráosztott új, énekesi szerepben is. És hát Sumner sebezhetősége is hozzátartozik a New Order-élményhez, ezzel nincs semmi gond.

A műsor főleg a slágerek felmondására fókuszál, így aztán válogatásalbumnak sem éppen utolsó. Igaz, a New Order már egy ideje jól teljesít best of-albumok versenyszámban, de még koncertalbumaik száma is létszámfeletti. Mi szól akkor mégis a Live At Alexandra Palace mellett? Az, hogy ez a legjobb koncertanyaguk, itt játszanak a legnagyobb szenvedéllyel, dinamikával és profizmussal. Négy Joy Division dal hangzik el, még a műsor első részében a 1979-es Unknown Pleasures nyitó száma, a Disorder, majd a program ráadásblokkjában az Atmosphere, a Decades és az indie-dszkók koronaékköve, a Love Will Tear Us Apart.

A koncert afféle talajmintavétel volt az egyes lemezekből, rögtön a 2015-ös, legutóbbi új album slágere Singularity után az 1993-as Republicról a Regret jött, majd össze-vissza ugrálunk az időben, az 1985-ös Low-Life-ról itt a Love Vigilantes, majd az 1983-as Power, Corruption and Lies-ról az Ultraviolence... Minden lemezüknél elidőztek, csak az elsőt, az 1981-es Movementet hagyták ki, ami persze inkább afféle „Joy Division-albumként” könyvelhetünk el, épp ezért van önálló rajongói klubja.

A ráadásblokk előtt Bernard Sumner megkérdezte a közönséget: are there any Joy Division fans out there?! És persze, hogy vannak, a legnagyobb őrületet, pont a Joy Division dalok felmondásakor érezhettünk. És hogy van-e valami, ami összeköti a punkot, a dark-rockot, és az acid-house-t? Igen, New Ordernek hívják.

1944-ben egy német bomba kitörte az Alexandra Palace rózsaüveg ablakát, néhány darabját az 1947-es újjáépítés során vissza tudták illeszteni. A New Order életműve is hasonlatos ehhez a rózsaüveghez, volt, hogy összetört, de most újra egész. És nem mindegy hogy világítja meg a nap, vagy éppen a reflektor az életmű üvegcserepeit, de az jó, hogy az elmúlt negyven évben mindig más és más szögből esett a fény egy-egy dalra.

New Order: Education, Entertainment, Recreation

Live at Alexandra Palace

Warner, 120 perc, 22 szám